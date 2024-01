SRPKINJA OTKRILA KAKO ŽIVI KAO "DOBRO UDATA ŽENA" I NAPRAVILA HAOS NA MREŽAMA: "Večerala sam tartufe, a muž mi je doneo dijamante"

Jedna devojka iz Srbije snimila je za TikTok kako izgleda dan dobro udate žene, koja ima mnogo novca, i koje je sve dnevne obaveze i aktivnosti očekuju tokom dana.

Zato ne treba da čudi što je dobila pregršt komentara i poruka i što je opšti zaključak bio - nije lako, ali je jako.

foto: Printscreen TikTok

Srpkinja je snimila sve. Od jutarnje rutine, dnevnih obaveza koje čekaju da budu obavljene, vremena koje provodi sa mužem, skupocenih poklona koje dobija. Skrenula je pažnju i na to koliko je važno da sebi udovoljavamo, ali i da se počastimo nakon 'uspešno završenog posla'. Ova devojka je pokazala kako ona to čini i sebi ulepšava dane i razbija monotoniju svakodnevice. Pogotovo one koja u sebi ne sadrži odlazak na posao, zarađivanje novca ili brigu o domaćinstvu.

No, krenimo redom, od buđenja, po redosledu snimljenom u TikTok videu.

Red šopinga, red treninga, red tretmana

"Prvo sam popila detoks i uradila svoj skinker, a zatim sam otišla na doručak. Naravno da doručak ne spremam sama, već mi ga spremaju u restoranu. Onda sma otišla da uradim trening jer bez treninga ne mogu da živim. Zatim su došli dekorateri i sredili moju kuću u novogodišnjem stilu", započela je priču o svojim dnevnim aktivnostima, a sve je snimila pre Nove godine.

To joj je bilo malo dosadno, pa je odlučila da se dotera i ode u šoping da počasti sebe novim čizmama.

"Prava sitnica, samo 600 evra. Bila sam baš srećna. Usput sam kupila i parfemčić, a muž mi je doneo dijamante. Iznenadio me je. To je moj novogodišnji poklon jer sam savršena žena", navela je.

Posle dobre kupovine počastila se kafom, a onda otišla do frizerke da se isfenira jer je muž poželeo da je izvede na večeru.

"Večerala sam pastu od tartufa", pohvalila se.

"Ne verujte svemu što vidite"

Onda je usledio neočekivan preokret.

"Ovo, naravno, ništa nije tačno. Treba da se 'poklonim' gomili sudova. Čeka me i sarma koju treba da zavijem, tako da ne verujte svemu što vidite na društvenim mrežama", otkrila je ova duhovita tiktokerka na kraju i nasmejala sve pratioce, koji su joj u komentarima 'skinuli kapu' za verodostojnost, neverovatan humor i odličnu glumu, pa su joj napisali da su 'taman bili spremni da kritikuju, kad se desio kraj koji ih je nasmejao do suza'.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

03:06 U ŠVEDSKOJ ALARMANTNO?! SRPKINJA DIREKTNO IZ GETEBORGA ZA KURIR: Prete odzimanjem državljanstva onima koji neće U RAT!