NEKI PROBLEM POSTOJI: Aleksandra Bursać otvoreno je govorila o ljubavnom BRODOLOMU, a sad je otkrila zbog čega je SAMA!

Pevačica Aleksandra Bursać pre nekoliko godina prošla je kroz težak period, kada ju je tadašnji dečko Zoran Uglješić prevario sa starletom Anđelom Vešticom, a sada je otvoreno priznala da ima problem da pronađe odgovarajućeg partnera.

- Ja mislim da sam sama zato što se jednostavno muškarci boje - iskrena je bila Aleksandra, pa se otvoreno požalila:

foto: Damir Dervišagić

- Neki problem postoji, ali ne znam koji.

Podsetimo, kada ju je bivši dečko Zoran prevario, Aleksandra Bursać je otvoreno govorila o tome.

- Jako sam emotivna, to je tačno. Taj period mi je bio težak, ali nekako sam to prosto pevazišla. Zato što sam se jako razočarala i valjda od svog tog šoka u datom momentu sve me je prošlo. Ne mogu da kažem kao da ga nisam ni volela, ali zaista je mene to prošlo jako brzo. Kao da sam utrnula - rekla je Aleksandra Bursać jednom prilikom.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Grandnews

