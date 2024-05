MIR I SLOGA! Saša Popović: Ko pobedi u kucanju jajima, dobije nagradu: Ako je to glava porodice, onda pare ostaju u džepu

Kuća u kojoj vladaju sloga, mir i poštovanje jeste porodični dom Suzane Jovanović i Saše Popovića.

Supružnici su upravo u njihovoj rezidenciji ugostili našu ekipu uoči Vaskrsa. Vedar i nasmejan na samom ulazu dočekao nas je domaćin, nekadašnji prvi čovek Granda.

Supružnici neguju porodične vrednosti Suzana i Saša foto: Nemanja Nikolić

- Izvolite, izvolite, kod nas je uvek veselo - rekao nam je gazda kuće i sproveo nas kroz hodnik i dnevni boravak, iz kojeg se izlazi na veliku terasu, gde se nalazi već napunjen bazen.

- Najviše vremena provodimo u ovoj našoj lepoj bašti, u kojoj i farbamo jaja. Suzana je zadužena za kuću, ona vodi računa o svemu - objasnio nam je Popović. U tom trenutku je stigla i domaćica kuće, koja nas je pozdravila širokim osmehom. Pre toga ukazala je poštovanje svom suprugu, kog je pomazila po čelu.

I u dobru i u zlu zajedno Suzana i Saša Popović foto: Nemanja Nikolić

- Moj Sale i ja se porodično pripremamo za Vaskrs. Tradicija i porodica su za nas svetinja. Najviše volimo kod kuće da obeležimo sve naše praznike. Ja farbam jaja na Veliki petak. Spremamo domaću kuhinju, a svi smo za stolom - kaže Suzana, koja nam je otkrila i ko vodi glavnu reč za stolom.

Srećni i nasmejani dočekuju praznike Suzana i Saša Popović foto: Nemanja Nikolić

- Mnogi misle da je Saša glavni, ali ne... U kući sam ja glavna. On je meni prepustio domaćinstvo i zaista se ne meša, samo mi pomaže. Verujte da kod nas u kući nema ni ljutnje. Svi smo dobronamerni, čak i u nadmetanju jajima. Razbije se jaje, uzmemo drugo dok ne polupamo sve - kaže pevačica.

Popović je otkrio ko je u njihovoj kući šampion u kucanju jajima.

foto: Nemanja Nikolić

- Čekamo Vaskrs, ustanemo i kreće takmičenje. Ko pobedi, dobije nagradu. Glava porodice mora da da nešto onome ko pobedi. Ako glava porodice pobedi, onda pare ostaju u džepu. Obično pobedi ćerka Aleksandra - kaže Saša Popović.

Domaćica Suzana vodi računa o kući foto: Nemanja Nikolić

Nadovezala se Suzana, koja je pričala o svom odnosu sa snajkom, koja se za pevačicinog sina udala u maju 2022. godine.

- Moja snajka je vredna pažnje i tu je uvek kada nam treba. Bez obzira na to što živimo u ludom vremenu, mogu da kažem da su nam deca divna. Svako jutro se pomolimo samo za zdravlje. To je nešto što nema cenu, ljubav, poštovanje, zdravlje, osmeh koji je besplatan i koji može da nam donese puno toga lepog. Samo se molim da nam zdravstveno ništa ne fali. Trudimo se da i u ovim godinama budemo normalni i korektni. Kada me neko pita šta da mi pokloni, ja ništa ne tražim, ali kada bi moglo da se bira zdravlje, rekla bih da mi ga kupuju za večnost - rekla je skromno pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

00:20 Nikola Rokić na putu do Grčke