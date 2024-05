"PROBUDIO SAM SE PORED SUPRUGE, A ONA JE BILA MRTVA..." Potresna ispovest poznatog pevača: Živim na rubu egzistencije

Goran Bare, frontmen grupe "Majke", znao je oduvek da je njegov poziv u životu muzika, posvećen joj je decenijama, a u svojoj dugoj karijeri kao umetnik ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni našeg prostora.

Poslednjih par godina Goran Bare živi dosta povučeno, iako je ranijih godina imao vrlo turbulentan život.

foto: Pritnscreen/HRT

Kako kaže Goran, u četiri decenije dugoj karijeri svašta je doživeo, ali gubitak supruge s kojom je bio dve godine u braku mu je bio najteži period u životu. Posle ovog velikog gubitka lekari su mu ustanovili i maničnu depresiju.

„Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio slom živaca. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako uništilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanima te ni dete ni roditelji i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osetio doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta“, ispričao je Bare za hrvatke medije, prenosi Blic.

Sa sinom koji sada ima 28 godina i koji je završio dva fakulteta nije toliko blizak, ali čuju se redovno.

foto: Printscreen

Tokom korona virusa doživeo je totalni pad, kada su mu svi nastupi bili otkazani. Kako je tada za hrvatske medije naveo prijatelji su mu priskočili u pomoć.

„Snaći ću se ja već nekako. Pomogne mi i moja izdavačka kuća kad je baš gadno, a uskoče mi i prijatelji. Biće kako bude“, rekao je tada za „24sata.hr“

Podsetimo, Bare je jednom prilikom ispričao da je period karantina proveo radeći na novom albumu, ali mu je odlaganje koncerata stvorilo veliki problem.

foto: Printcreen Youtube

„Voleo bih da me neko zaposli, ako je nekom potreban di-džej na radiju ili kopač krompira… Ili prodavac, ja imam položen trgovački ispit, imam i ugostiteljski ispit takođe, tako da mogu da budem i konobar. Ja sam čovek totalno bez primanja, živim na rubu egzistencije. Ako je nekom potreban radnik, neka me nazove“, poručio je Goran u intervjuu za tamošnji Exkluziv.

kurir.rs/nova

Bonus video:

06:56 STARS EP 309