GORAN SE PROBUDIO PORED MRTVE ŽENE: Doživeo sam NERVNI slom tada! Pevač otkrio i da nema NIKAKAV odnos sa sinom: Osećam GORČINU

Goran Bare je rođen pre 57 godina u siromaštvu, a ovaj hrvatski muzičar, frontmen grupe "Majke" je oduvek znao da je muzika njegov životni put.

Poslednjih godina Goran Bare živi dosta povučeno, iako je ranijih godina imao vrlo turbulentan život.

Kako kaže Goran za svojih 40-ak godina karijere svašta je doživeo, ali gubitak supruge s kojom je bio dve godine u braku mu je bio najteži period u životu. Posle toga su mu lekari ustanovili i maničnu depresiju.

- Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživeo nervni slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako uništilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanima te ni dete ni roditelji i najviše bi voleo da te nema. Kad sam to osetio doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta - ispričao je Bare, prenosi Večernji.hr.

Sa sinom koji sada ima 27 godina nije toliko blizak, ali čuju se redovno i rekao je kako mu je sin završio dva fakulteta.

Bare priznaje da sa sinom danas nema nikakav odnos, ali uprkos tome primećuje da se promenio otkad je postao otac:

- Jako sam se promenio. Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sedeo i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav. Ja sam otišao iz selendre u Zagreb, koji je tada u regiji bio velegrad, da bih tu razvaljivao rokenrol. I tu sam ostao kao gastarbajter. A dete odraste...

- Moje dete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose.... Žao mi je, ali mi je drago da sam uspeo da ga odškolujem. Drago mi je da je završio dva fakulteta, mislim da je to dosta. On ne traži kontakt sa mnom. Osećam gorčinu kod njega - kaže Bare i dodaje da sin ni ne sluša njegovu muziku.

Bare je u jednom intervjuu otkrio nekoliko detalja o svom porodičnom životu.

- Ja sam ga ostavio kad je imao pet godina i on me se zapravo ne seća. Živeo je s bakom i dedom, u početku sam dolazio da ga vidim. Oduzeli su mi vozačku dozvolu još '97., pa sam morao da idem vozom, a svi bi me nešto grlili i zvali čim bi me videli. Pa mi se to nije dalo. On je krenuo na fakultet u Zadru pa smo se tamo viđali kad bih imao onde koncert. Ali opet sam za....o, znaš. Sve me to više muči kako starim. Sviraš pa zaboraviš, pa ne stigneš na rođendan, zaboraviš da mu čestitaš, za....o sam, što da ti kažem. Miran Bare živi u Zadru, završio je dva faksa, francuski i engleski i filozofiju - rekao je muzičar tada o odnosu sa sinom, a prenosi Večernji.hr.

Tokom korona virusa doživeo je totalni pad, kada su mu svi nastupi bili otkazani. Kako je tada za hrvatske medije naveo prijatelji su mu priskočili u pomoć.

- Snaći ću se ja već nekako. Pomogne mi i moja izdavačka kuća kad je baš gadno, a uskoče mi i prijatelji. Biće kako bude - rekao je tada za "24sata.hr"

Podsetimo, Bare je nedavno ispričao da je period karantina proveo radeći na novom albumu, ali mu je odlaganje koncerata stvorilo veliki problem.

- Voleo bih da me neko zaposli, ako je nekom potreban di-džej na radiju ili kopač krompira… Ili prodavac, ja imam položen trgovački ispit, imam i ugostiteljski ispit takođe, tako da mogu da budem i konobar. Ja sam čovek totalno bez primanja, živim na rubu egzistencije. Ako je nekom potreban radnik, neka me nazove - poručio je Goran u intervjuu za tamošnji Exkluziv.

U međuvremu, Bare je počeo da nastupa sa bendom.

