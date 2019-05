BIJONSE PEVA KAO KARLEUŠA, SAMO JE LEPŠA: Hrvatski roker Goran Bare surovo o stanju MUZIČKE SCENE! Nije nikoga poštedeo!

Goran Bare, osnivač hrvatskog benda Majke, smatra da nema nikakve razlike između Jelene Karleuše i Bijonse, s tim što je američka pevačica lepša.

Gostujući u emisiji „Nedeljom u 2“ na HRT kod Aleksandra Stankovića, muzičar je govorio o raznim društvenim i političkim temama, a ponajviše o svojoj branši. Kada ga je voditelj upitao da li se oseća kao uzor mladima, on je rekao da to nikako ne bi bilo dobro.

- Deco, bolje slušajte narodnjake nego mene. Nije to za decu. Pustite ih da slušaju šta hoće. Šta je muzika uopšte, pogotovo pop muzika? Dobro, postoje umetnici koji naprave nešto. Ali u većini slučajeva to je zvuk od tri minuta. Neka slušaju deca, doći će k sebi. Cajke više nemaju veze s narodnom muzikom, meni to ima više veze sa svetskim mejnstrimom, jedino što je način pevanja drugačiji. Jezik je jako bitan, ali što se tiče produkcije, novih pravaca, to je meni isto kao i Bijonse. Nema nikakve razlike između Bijonse i Karleuše, jedino što je Bijonse lepša - bio je iskren Bare, priznajući da je u svađi sa Zlatanom Štipčićem Džibonijem jer je bio bezobrazan prema njemu.

- Gibo kao umetnik nije loš. On je, što se tiče saradnje, meni daleko najbolji, kao tekstopisac je sasvim okej. U zadnje vreme nije baš toliko dobar kao nekad, ali nađe se ponešto. Bio sam malo bezobrazan prema njemu, izvinio sam mu se, ali verovatno je previše gord da bi to mogao da proguta - kaže frontmen Majki.

Usta moja, hvalite me JK: SAMA SAM SVOJ MEDIJ! foto: Damir Dervišagić Jelena Karleuša odlučila je da se ubuduće oglašava samo na svojim profilima na društvenim mrežama i da prekine kontakt sa svim medijima, pa je tim povodom već počela da se hvališe: - U januaru ove godine odlučila sam da zauvek prekinem komunikaciju sa domaćim medijima. Društvene mreže će biti jedini način moje komunikacije sa publikom dok radim ovaj posao u Srbiji. Silom nepravednih prilika u svojoj zemlji, postala sam sam svoj medij.

