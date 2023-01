POSLEDNJI TELEFONSKI RAZGOVOR DEJVIDA BOUVIJA PRE TRAGIČNE SMRTI: Imao samo jedno pitanje, odgovor koji je dobio SLAMA SRCA

Dejvid Robert Džons nama poznatiji kao Dejvid Bouvi je preminuo tačno pre 7 godina, 10. januara 2016. godine. Proslavio je 69. rođendan 2 dana pre toga, a onda se preselio u večnost.

Iza njega je ostala bogata karijera, a ovaj muzičko-glumački kameleon je bio voljen širom sveta zbog svoje jedinstvenosti i muzike koja je obeležila živote mnogih generacija.

Bio je simbol konstantne muzičke promene, što u audio, što u vizuelnom smislu - kao Dejvid Bouvi i kao Zigi Stardast, njegov alter ego iz sedamdesetih. Tokom karijere je prodao preko 100 miliona ploča širom sveta i to ga je stavilo na sam vrh najprodavanijih muzičara svih vremena.

Osim muzike, glumio je u filmovima, a svakako je najpoznatiji "Lavirint" iz 1986. godine sa tada nepoznatom, mladom glumicom Dženifer Koneli. On je igrao Kralja goblina - Džereta.

Glumio je i vanzemaljca Tomasa Džeroma Njutona u filmu "Čovek koji je pao na zemlju" (The Man who fell to Earth, 1976.) Zatim "Srećan Božić, gospodine Lorens", pa Pontije Pilat u Skorsezeovom "Poslednjem Hristovom iskušenju".

U Baskijatu iz '96. je igrao Endija Vorhola, a od skorašnjih filmova tu je Prestiž gde je maestralno odigrao Nikolu Teslu i prvi Zulender gde je igrao sebe.

Bubnjar Majkl Vudi Vudmensi koji je radio sa Bouvijem sedamdesetih se podsetio njihovog poslednjeg telefonskog razgovora u svojoj autobiografiji "Pauci sa Marsa: Moj život sa Bouvijem (Spider from Mars: My life with Bowie) kao i snimanja albuma The Man Who Sold the World (1970), Hunky Dory (1971), The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) i Aladdin Sane (1973). On je inače, jedini živi član benda Pauci sa Marsa koji je pratio Bouvija tokom Zigi Stardast faze.

Dok sedamdesetih nikada nije bio na turneji sa Bouvijem, Vudi i producent Toni Viskonti, koji je sa Bouvijem radio na albumima poput čuvene Berlinske trilogije kasnih sedamdesetih, odlučili su da izvedu album "The man who sold the world" u sklopu koncertne turneje The Holy Holy Tour koja je slavila Bouvijevu muziku.

Na jednom od tih koncerata su i Toni Viskonti i Vudi Vudmensi poslednji put razgovarali sa Bouvijem.

Pozvali su ga tokom njihovog koncerta u Hajlajn Bolrumu u Njujorku 8. januara 2016, na Bouvijev 69. ​​rođendan. Vudi i Toni odlučili da Bouviju daju neočekivani rođendanski poklon. Uzeli su telefon u ruke i pozvali Bouvija dok su bili na sceni, a publika je horski pevala "srećan rođendan Bouvi", koji im se zahvalio odmah posle toga.

Dok su razgovarali, Vudi se prisetio da je Bouvi rekao:

- Pitaj ih kako im se čini "Black Star"? (26. i finalni album Dejvida Bouvija, objavljen 8. januara 2016. godine)

U odgovoru na to Bouvijevo pitanje, publika je veoma glasno klicala, dajući na kraju svoj pečat odobravanja što se muzičaru veoma svidelo, a Bouvijeve poslednje reči bendu su bile: "Srećno sa turnejom".

Par dana kasnije, dok su bili na turneji u Torontu, javljeno im je da je Bouvi preminuo. Muzičar je rekao da su svi bili "zapanjeni", ali da je bend odlučio da odsvira već zakazanu svirku te večeri i da tako oda počast Bouviju i njegovoj muzici.

- Njegova smrt nije nije mnogo drugačija od njegovog života - umetničko delo - rekao je tada Toni Viskonti i nastavio:

- Napravio je "Blackstar" za nas, kao oproštajni poklon. Znao sam godinu dana da će se sve tako završiti, ali nisam bio spreman za to. Bio je izuzetan čovek, pun ljubavi i života. Zauvek će biti sa nama... - rekao je 2016. o Bouvijevoj smrti njegov prijatelj i producent Toni.

Dejvid Bouvi je preminuo posle 18-omesečne borbe sa rakom jetre u svom domu u Njujorku. Iza njega je ostala supruga Iman koju je ludo voleo, sin Dankan Džons iz braka sa Endži i Aleksandrija Zahra Džons iz braka sa somalijskom manekenkom.

