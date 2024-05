BAHAR MI JE REKAO DA ĆU IGRATI U ČELSIJU! Nedeljković otvoreno o odnosu sa Izraelcem: Bilo je to u Rusiji, iznenadio me je...

Fudbaler Crvene zvezde, Kosta Nedeljković, govorio je o odnosu sa Barakom Baharom, bivšim trenerom ovog tima.

Nedeljković je pod Izraelcom stigao u prvi tim sa 17 godina i pokazao se kao veliki potencijal. Partije u Super ligi Srbije, ali i Ligi šampiona, nisu prošle neopaženo i ubrzo je mladi reprezentativac obezbedio veliki transfer u Aston Vilu.

Kosta, koji je u decembru proslavio 18. rođendan, otkrio je kako je došlo do njegovog "proboja" u seniorski tim.

"Imali smo nešto duži razgovor u Rusiji, posle utakmice na Pari kupu protiv Zenita. Tada je Bahar pojedinačno odvajao igrače i držao ih po 10 ili 15 minuta. Sa mnom je bio vrlo direktan, čak me iznenadio. Rekao je da mi mnogo veruje, da ga ne zanima što sam mlad... Čak mi je rekao da odavno nije video igrača sa takvim fizičkim predispozicijama. Želeo je da me opusti, poručivši mi na kraju da ću jednog dana biti igrač za Čelsi. Tu je pogrešio... a-ha-ha. Aston Vila je trenutno četvrta, Čelsi osmi", rekao je Nedeljković u intervjuu za "Mozzart sport".

foto: www.avfc.co.uk

Izraelac je iz Zvezde otišao u decembru zbog rezultata koji su bili ispod očekivanja.

"Ne mogu da kažem ništa loše o njemu. Čovek se ovde nije snašao i to je to. Ali me je gurnuo u vatru, nije se plašio da nam da šansu. Bio je otvoren sa nama. Pričao mi je i šta bi trebalo da popravim u igri kako bih bio još bolji".

Kurir sport / Mozzart sport

Bonus video:

01:34 Nedeljković posle poraza od Jang Bojsa