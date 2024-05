SLOBODAN TEDIĆ: "Definitivno smo mogli više i od toga ne bežimo, izgubili smo neke bodove koje smo morali da uzmemo"

Slobodan Tedić se vratio u Čukarički tokom zimskog prelaznog roka, ali ga je na pripremama na Kipru zadesio veliki peh, drugi put u karijeri imao je problem sa plućima. Ovoga puta, operacija je bila neminovna, samim tim i nešto duža pauza.

Prve prognoze bile su da će visoki napadač koji je prošao omladinski staž u Čukaričkom, a potom zaigrao za prvi tim i ostvario transfer u Mančester siti, zaigrati tek u narednoj sezoni.

Ipak, oporavak je tekao brže od predviđanja, pa je Tedić u finišu sezone dobijao priliku sa klupe, na četiri utakmice. I pokazao je da će biti jedan od oslonaca tima u budućem periodu. Tedić priznaje da nije bilo nimalo prijatno kad je ponovo ustanovljen problem sa plućima.

– Iskreno, bilo je teško, imao sam taj problem sa plućima na početku priprema na Kipru, morao potom na operaciju, čak sam i nešto duže od ekipe ostao u Limasolu. Teško je vratiti se, ali nisam prvi put bio u toj situaciji. Odlično sam se spremio, radio sam i individualno, potom sa ekipom, čak i odigrao nekoliko utakmica u finišu sezone – kazao je Slobodan Tedić, koji je potom istakao da je spreman i za svih 90 minuta:

– Možda bi mi posle utakmice to malo teže palo, ipak nisam duži vremenski period igrao od početka do kraja.

Naglasio je Tedić da na na utakmicama koje je igrao, kao i na treninzima nije osećao nikakve tegobe.

– Nije bilo apsolutno nikakvih problema. Svestan sam da su mi potrebne utakmice, a svim igračima pa i meni je mnogo teže kad uđemo sa klupe. Ulazite u neki period meča u 60. ili 70. minutu, kad je tempo najžešći. Imao sam i hendipek u duelu protiv Vojvodine u Novom Sadu, kad mi je „razbijena“ glava posle jednog duela, išao sam i na snimanje, zaradio dva šava. Ali, posle svega, to ni ne računam u povrede. Odmah sam sutradan trenirao.

Želeo je da istakne i ulogu kondicionog trenera Čukaričkog u procesu oporavka visoki napadač.

– Naš kondicioni trener Dejan Odavić mi je mnogo pomogao, radio sam sa njim po posebnom režimu, odlično me je spremio, zaista mi je prijalo to što smo radili.

Napitanje da li je Čukarički mogao više ove sezone, Tedić je bez ustručavanja odgovorio.

– Definitivno smo mogli više i od toga ne bežimo. Izgubili smo neke bodove koje smo morali da uzmemo. Da je bilo tako, sad se uopšte ne bi postavljalo pitanje da li bi Čukarički igrao Evropu. Ali, ovo je klub koji ima snage da se iz toga izdigne.

Tedić je napomenuo i pozitivne stvari ovog proleća u Čukaričkom.

– Bez ikakve dileme, to je promocija mladih igrača. Takva je uvek bila politika Čukaričkog, najbolje sam to osetio na svojoj koži u prvom mandatu na Banovom brdu. Sada su neki drugi momci dobili šansu, a pokazali su da su željni mečeva i napretka. Pokazali smo u nekim mečevima da možemo, na primer protiv Vojvodine u Novom Sadu, pa i protiv Partizana u oba susreta. Čak i u ovom poslednjem u kojem smo poraženi, a iskreno se ne sećam da smo po broju prilika nekoga tako nadigrali, posebno u prvom poluvremenu. Ne umanjujem na taj način trijumf crno-belih, pokazali su da su veliki tim, znali su iz jedne šanse da kazne naše promašaje, a to mogu samo izuzetno kvalitetne ekipe, sa sjajnim individualcima.

Čukarički će sezonu zatvoriti utakmicom protiv Crvene zvezde u gostima, u subotu od 19 časova.

– Nikad se ne zna šta će biti, to je fudbal, ova igra donosi neočekivane stvari. Imamo mlade igrače, željne dokazivanja. Upravo sa tom idejom idemo u goste Crvenoj zvezdi, želimo da se pokažemo u najlepšem mogučem svetlu i da pružimo maksimum.

Čukarički očekuju pripreme za novu sezonu na Bledu od 28. juna do 12. jula. Njima se posebno raduje Tedić.

– Verujem da ću posle duže vremena proći kompletne pripreme. Tamo sam imao problema sa radnom dozvolom, uvek sam nešto kasnije dolazio, bilo je i povreda, nadam se da će ovoga puta sve proteći u najboljem mogućem redu i da ću se spremiti kako treba. Što se tiče Čukaričkog, moramo mnogo bolje, moramo da uvidimo greške koje smo pravili, pre svega da ne prosipamo olako bodove. I naavno da budemo konkurenti za plasman u Evropu. Zbog toga sam se i vratio na Banovo brdo.

Na kraju, pričao je Tedić i o žestokoj konkurenciji na mestu napadača, tu su Vinisijus Melo, Milan Pavkov, Mihajlo Cvetković…

– Sve su to vrhunski igrači, a svima nama je konkurencija dobrodošla. Opet, svi smo različiti tipovi napadača, možemo da igramo i u formaciji sa dva špica. Jednostavno, konkurencija svakog od nas motiviše da još bolje radi. A iskreno se nadam da ću uskoro postići i pogodak, to je ono što nas napadače „hrani“ – zaključio je Slobodan Tedić.

