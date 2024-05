NIJE MI ĐOKOVIĆ UNIŠTIO ŽIVOT, ALI NJEGOV IDOL JESTE! Goran Ivanišević ZAGRMEO kao NIKADA DO SADA: Bilo mi je DOSTA Novaka...

Goran Ivanišević, doskorašnji trener Novaka Đokovića, stalno je "pod paljbom" od kada se rastao sa najboljim teniserom svih vremena. Njih dvojica su nedavno okončali saradnju posle pet godina, a koliko god mediji pokušavali da pronađu neki problem, svaki put Ivanišević i Đoković objasne da imaju ogromno poštovanje jedan za drugoga.

Tako je Ivanišević u razgovoru za jedan švajcarski list, baš dok Đoković igra u Ženevi, ispričao da je samo došlo do zasićenja i da između njih nema nikakvih nesuglasica. Štaviše, pričao je opet samo najlepše stvari o Srbinu, istakavši da mu je jedan drugi teniser zapravo "uništio život", i to još u igračkim danima. Interesantno, u pitanju je baš teniski idol Novaka Đokovića, čuveni američki teniser Pit Sampras.

"Uživao sam igrati protiv svih tenisera, osim nekoga ko mi je uništio život, a bio je to Pit Sampras. Nemojte da me krivo shvatite, poštujem ga, neverovatan je, ali... Jednostavno sam imao pogrešan stav prema Samprasu. Verovao sam da moram igrati bolje nego protiv drugih, ali često je bilo blizu i obično sam gubio", otvoreno je priznao Ivanišević.

"Što se tiče Novaka, on je genije, izvanredna osoba i najbolji igrač u istoriji tenisa. Ali nije bilo lako, to vam mogu reći. Kad se setim svega što se za to vreme dogodilo... Prvo je došla pandemija korone, pa diskvalifikacija na US Openu kada je Novak lopticom udario linijskog suca, a zatim deportacija iz Australije. Bilo je puno teških trenutaka... Novak je na kraju uspeo, a ja sam mu malo pomogao. Jako sam ponosan na to. Bila je velika čast, a ujedno je to i velika odgovornost biti trener ovog genija. Kada trenirate Novaka Đokovića, sve osim titule je neuspeh. Novak je takođe vrlo zahtevan. Svaki dan se mora dogoditi nešto novo, uvek želi da bude bolji. To je veliki pritisak s kojim se treba nositi. S Novakom imate samo nekoliko sekundi da mu nešto objasnite. Zatim od vas želi doznati 15 stvari odjednom, ali imate samo tri sekunde za to. To je jako zahtevno, ali ujedno je i vrlo zadovoljavajuće", naglasio je on.

Upitan kako se nosio sa "pritiskom" dok je trenirao Novaka Đokovića, našalio se i rekao da je "uvek imao dobre tablete", a potom objasnio da se čovek prosto navikne na takve stvari: "Činjenica da obojica dolazimo s Balkana i govorimo isti jezik svakako mi je od velike pomoći. Plus, Novak i ja smo slični. Uvek sam bio spreman na njegove moguće reakcije".

Kad kaže reakcije, misli i na psovke? Ivanišević misli da to nikada nije bilo preterano: "To mi nikad nije bio problem, i sam sam bio emotivan igrač. Ponekad nisam mogao ni da razumem šta govori. Ponekad je želeo da zna nešto o udarcu, a ja bih mu rekao nešto o oblacima koji su bili tik iznad arene. Onda se Novak naljutio na mene. Ali barem je bilo vezano za mene. I nakon pet minuta ponovno je bio opušten. Ponekad vam je u tenisu potreban kratki šok da razbistrite glavu. Mentalna komponenta je najvažniji faktor u tenisu", naveo je Hrvat i još jednom potvrdio da su se zasitili.

"Znao sam da će ovaj trenutak doći. Veze prestaju, ali rastali smo se kao prijatelji, više od toga, i to ćemo uvek ostati. Nije bilo svađe, nikakvog incidenta. Novak me se jednostavno zasitio. I meni je bilo dosta Novaka. Sada idemo svako svojim putem", zaključio je on.

