RUSKINJA LIZA DOŠLA U SRBIJU DA PRIMI VAKCINU, PA PREKO APLIKACIJE UPOZNALA MUŽA SRBINA: Srbi su uvek spremni da pomognu drugima!

Došla sam u Srbiju da primim evropsku vakcinu protiv kovida i upoznala čoveka svog života, a upoznali smo se preko aplikacije za učenje engleskog jezika, počinje priču za Kurir mlada Ruskinja Jelizaveta Keravica (25)!

Ni sanjala nije da će je vakcina i engleski jezik dovesti do svog izabranika. Jelizaveta je inače iz Moskve, u januaru 2022. godine planirala je da ide na Maltu na usavršavanje engleskog jezika. Međutim, da bi uopšte ušla na Maltu, morala je da ima primljene dve doze vakcine protiv korone, ali evropske vakcine, jer Sputnjik tamo nije prihvaćen.

Po vakcinu je došla u našu zemlju...

- Prvi put sam došla u Srbiju 2022. i to zbog evropske vakcine protiv kovida, te vakcine nije bilo u Rusiji. U tom trenutku sam koristila jednu aplikaciju za vežbanje engleskog jezika i tražila sam ovde osobu za upoznavanje, druženje i učenje engleskog jezika. Bila sam ovde kratko i niko mi se nije javio. Vratila sam se u Rusiju i nakon dve nedelje mi je sadašnji muž napisao poruku - priseća se Jelizaveta.

Ljubav na prvi pogled

Po drugu dozu vakcine došla je u maju iste godine i tako je počela njihova priča. U našoj zemlji tada je bila do jula, kada je otišla na Maltu, gde se zadržala dva meseca.

- Upoznavanje i druženje je trajalo nešto duže od tri nedelje, nakon toga smo ušli u vezi. On mi je najpre tokom dopisivanja rekao da je tu da mi pomogne ako mi bude trebala pomoć, takođe rekao je da, ukoliko ostajem duže, mogu da se preselim kod njega, ali to je više bilo drugarski. I tako smo krenuli. Za mene je to bila ljubav na prvi pogled. U Srbiji su ljudi drugačiji, ako su rekli nešto, uradiće to za tebe, drže svoju reč i za mene je to važno! Videla sam tada da on zaista želi da mi pomogne i za mene je to bilo divno - osmehuje se naša sagovornica, koja je pre pola godine ozvaničila vezu sa momkom iz Srbije Davidom Keravicom (29), kada su i obavili građansko venčanje.

U oktobru 2022. ovde je počela da uči srpski jezik, išla je na onlajn kurs kod nastavnice Ruskinje, koja je takođe udata za Srbina.

- Učila sam vaš jezik po nekoliko sati dnevno pet meseci. U ruskom i srpskom jeziku ima dosta sličnih reči koje su različitog značenja, to me jako bunilo. Naravno, imala sam i pomoć muža i njegove porodice. Svi su me baš lepo prihvatili i bila sam iznenađena, za mene je sve to bilo novo. Oni su sada za mene druga porodica, kao drugi roditelji - kaže Jelizaveta.

Podršku je dobila i od oca i majke, a kako nam je rekla, njegovi roditelji su veoma zadovoljni srpskim zetom:

- Mi smo sada jedna velika srpsko-ruska porodica! Venčali smo se u novembru, ali nismo još uvek pravili svadbu. Komplikovano je, jer su karte za moje goste iz Rusije skupe, ali polako, biće i to. Zasad je bilo opštinsko venčanje, samo najbliži su bili i kumovi. Bio je i moj otac, majka nije, nažalost.

Potraga za poslom

Kaže da su joj ovde u Srbiji najbitniji ljudi i njihov odnos prema drugima.

- Srbi su ljubazni, otvoreni, prijateljski nastrojeni, uvek su spremni da pomognu i dobro se ophode prema Rusima. Sviđa mi se i klima, ima puno sunca. Zato ste i pozitivni kao narod, zbog sunca - šali se ona i dodaje:

- Volim srpsku kuhinju, roštilj i meso pogotovo, mi nemamo takav kvalitet u Rusiji. Jedna od prednosti je i blizina Evrope. Mogu se nabaviti povoljne karte za gradove u evropskim zemljama. Suprug i ja smo dosta putovali. Ovde sam stekla i prijatelje, pored muževljevog društva, družim se i sa jednom Ruskinjom i jednom devojkom iz Belorusije.

Muž oduševljen Moskvom Bilo je minus 30 stepeni! Jelizavetin suprug David posetio je Moskvu i bio je u šoku kada je video koliko je velika zapravo. - Govorio je da se oseća kao kod kuće, takođe rekao je da je Moskva za njega kao Njujork zbog jako visokih zgrada, koje mi zovemo Visoktke. Arhitektura i ostala kulturna znamenja su ga ostavili bez teksta. Svratili smo i do mojih prijatelja u Sankt Peterburg, gde je u tom trenutku padao sneg, u maju, naravno, mom mužu je to bilo nezamislivo jer u Srbiji u maju se uglavnom ide u šortsu i majici, a ne u zimskoj garderobi. Posetili smo Moskvu i u decembru, za doček je temperatura bila -18 stepeni, a nekim danima dostizala je i -30. Probao je i ruske specijalitete, koje pravimo isključivo za praznike, Moskva mu je postala kao druga kuća, videla sam da mu je bilo žao kada smo se vratili - navodi sagovornica.

Jelizaveta je završila fakultet za turizam u Rusiji, a još uvek je u potrazi za poslom:

- Minus je što je za Ruse potrebna viza za evropske zemlje. Slala sam svoj rezime na dosta adresa, ili su me odbili, ili nisam dobila odgovor. Suprug ima porodičnu firmu. Živećemo u Srbiji, ne planiramo ići u Rusiju. Meni je to zanimljivo i iskreno se nadam da ću naći posao!

