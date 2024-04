BEŽEĆI OD MOBILIZACIJE U RUSIJI UTOČIŠTE ZA SEBE I PORODICU NAŠAO U SRBIJI! Jurij Mereško: Većina Rusa ne zna ništa o Srbiji!

Rat u Ukrajini Srbiji je doneo čak 200.000 novih stanovnika, i to iz Rusije! Jedan od njih je i Jurij Mereško (38), koji je pre godinu i po dana ovde pronašao novi život za sebe i svoju porodicu!

Da se vrati u rodni Sankt Peterburg, nema nameru. Ovde je najpre došao sam, a nakon šest meseci došla je i njegova supruga s dvojicom sinova, koji imaju četiri i osam godina. Poneli su i mačka.

- Najbitniji razlog našeg odlaska iz zemlje jeste rat, mobilizacija i to neko neslaganje s politikom moje države. To je bio najteži izbor u mom životu, čak isprva to nisam želeo, ali je žena rekla: "Ajde idi tamo da napravimo neki novi početak!" - počinje priču za Kurir Jurij.

Jurij sa suprugom i sinovima foto: Privatna Arhiva

Mnoge će verovatno razočarati ono što nam je rekao o dva bratska naroda.

- Ne mogu da kažem za sve Ruse, ali većina ništa ne zna o Srbiji! Ja sam znao nešto malo, i to iz istorije, o Gavrilu Principu. Ovde sam rešio da dođem zato što znam da Srbi vole naš narod i da ste nam bratski narod. Nije bilo lako, ipak je to novi početak. U Rusiji sam imao malu firmu za bazene, bilo je para. Sve je bilo u redu, ali smo zbog cele situacije rešili da se odselimo.

foto: Privatna Arhiva

Ovde je najpre otvorio firmu da bi dobio radnu dozvolu, a onda je pronašao posao u jednoj firmi koja se takođe bavi bazenima.

- To je početak novog života. Daj bože da vas to nikad ne snađe! Teško je, ali sam rešio i krenuo. Sada radim u toj firmi kao majstor, a nadam se da ću u nekoj budućnosti podići svoj nivo i raditi sam. Iznajmljujemo stan u Zemunu, prvi smo plaćali 600 evra mesečno i komunalije, a sada plaćamo ukupno sve 700 evra - navodi Jurij.

foto: Privatna Arhiva

U Srbiji, kaže, nije doživeo nijedno neprijatno iskustvo, a ono što je njemu najvažnije jeste da su deca lepo prihvaćena u društvu.

- Sviđa nam se ovde, volim Srbiju. Navikao sam se već. Stariji sin ide u školu u drugi razred, u početku je bilo teško, ali je učio, plaćali smo i privatne časove dva-tri puta nedeljno. Stekao je i drugare, ali da je bilo teško, jeste, i plakao je, ali je sada okej. Mlađi je krenuo odmah u vrtić, za mesec dana je sve bilo okej. On čak govori srpski bolje od starijeg. On sada više priča na srpskom nego na ruskom - kaže kroz smeh sagovornik Kurira.

foto: Privatna Arhiva

- Supruga je otvorila preduzeće, uskoro će da počne da radi, ona je inače majstor za manikir, to je radila i u Rusiji.

Ima i zamerku Hrana odlična, ali muzika mi se ne dopada Jurij i njegova porodica obišli su Zlatibor, Kopaonik, Taru... - Zlatibor je veliko gradilište, na Kopaoniku i Tari je lepo. Videli smo i Vršac i Suboticu, ali na planini je najlepše. Hrana je dobra, a na pljeskavicu sam navikao. Muzika... Iskreno ne, slušao sam na radiju, ali skoro sva vaša muzika je neka tradicionalna i sve je slično. Za mene su najbolji rok i rep - kaže Jurij.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Nema želju da se vrati u Rusiju.

- Ovde sam došao na duži rok. Meni se ovde dopada, osećam da pripadam ovde, kao da sam kod kuće. Dopada mi se mentalitet vašeg naroda, to je meni bliže, ja sam otvoren čovek. Divna je i klima i ljudi... Rusi su hladni, a Srbi su topli, otvoreni, uvek možeš popričati s nekim, a u Rusiji se bojiš da nešto kažeš. Možeš slobodno pričati i ako se neko sa tobom ne slaže, ne ljuti se.

Jurij je inače veoma aktivan na Tiktoku, gde redovno izveštava svoje pratioce o životu u Srbiji.

