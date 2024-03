RUSKINJA JULIJA NA CRVENOM TRGU UPOZNALA SRBINA MILOŠA: Iz ledenog Sibira došla u Aleksinac, ovo ju je NAJVIŠE IZNENADILO

Julija Radulović (42) već dve i po godine živi u Aleksincu, a u ovaj grad došla je iz svog rodnog grada koji je od Srbije udaljen čak 7.000 kilometara i to zbog ljubavi prema Aleksinčaninu Milošu.

Pre udaje Julija je živela na zapadu Sibira, u gradu Tomsku, a u Aleksinac je dosla posle slučajnog susreta sa Milošem na Crvenom trgu u Moskvi.

Bila je to ljubav na prvi pogled koja je krunisana brakom i rođenjem sina Mirona.

- Do svoje 35. godine nikada nisam bila u Moskvi. To je bila moja želja za 35. rođendan i ostvarila sam je te godine. Otišla sam kod drugarice koja je živela tamo i dok smo obilazile Crveni trg srela sam se sa Milošem. On je bio kod svog druga i sa njim je obilazio Crveni trg - rekla je Julija.

Kako navodi, nakon ovog susreta ostali su u svakodnevnom kontatku.

- Miloš je posle toga dva puta po mesec dana bio kod mene u Tomsku, a već posle prog dolaska predlagao je da nastavimo da živimo zajedno. Pozvao me je kod njega u Srbiju i prvi put sam došla u Srbiju i Aleksinac marta 2020. godine. Pre toga nisam ni znala gde se nalazi Srbija - priča ona.

Ona navodi da veruje da je sudbina „umešala prste" i na Crvenom trgu, a potom i prilikom njene prve posete Aleksincu.

- Samo par dana posle mog dolaska u Srbiju krenula je epidemija korona virusa. Letovi su bili otkazani i morala sam da ostanem četiri meseca. Tako sam neplanirano dobila priliku da bolje upoznam Aleksinac i da se odlucim da živim ode, a tako ne bi bilo sigurno da sam ostala par nedelja - objasnila je.

Juliji se dopao Aleksinac, ljudi, a posebno vreme.

- Došla sam u zimskoj jakni i čizmama, jer je mom gradu bila zima i sneg preko jednog metra, a ovde me je dočekalo proleće. Sunčani i topli dani - kazala je.

Prvih godinu dana zajedničkog života proveli su u Rusiji, ali je ona sve vreme mislila o tome kako je lepo živeti u Srbiji i tako su se pre dve i po godine doselili u našu zemlju, a pre 19 meseci dobili sina.

- U početku mi je bilo malo teško što sam otišla od roditelja i brata, ali sam se vremenom privikla i svaki dan mi je sve lepši i lepši. Moj suprug je jedan mogo dobar čovek i mnogo mi je pomogao oko prilagođavanja - ističe Julija.

Ona je kazala da joj je u Srbiji priznata diploma magistra ekonomije, ali da ne namerava da nastavi da se bavi tim poslom.

- U Rusiji sam radila kao ekonomista, ali ovde želim da se bavim izradom ruskih kulinarskih specijaliteta. Sa mojom Marijom Momčilović koja je takođe Ruskinja udata u Aleksincu počele smo već da pravimo peljmenj za naše sunarodnike u Srbiji. Marija pravi testo, a ja fil od mesa. Ljudima se baš dopao naš peljmenj i imamo sve vise narudžbina - rekla je Julija.

Njena velika želja je da otvori radnju u kojoj će prodavati zamrznute ruske specijalitete, ali i koja će imati nekoliko stolova, tako da će ljudi moći tu i da jedu.

- Verujem da bi se posao razvijao dobro jer se ljudima ovde dopadaju naši specijaliteti. Imali su priliku da ih probaju na Ruskom bazaru i svi koji su probali su ga hvalili - naglasila je ona.

