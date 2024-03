"TERALI SU GA DA RADI PO CEO DAN! DOLAZIO JE NA FARMU U 6 UJUTRU..." Novi detalji o dečaku koji je sekirom pobio 12 jaganjaca

Slučaj dečaka (13) iz okoline Vršca koji je sekirom zaklao 12 jaganjaca u toru čoveka na čijem imanju je živeo, ne prestaje da uznemiruje javnost, a sada se oglasio čovek koji je radi u firmi sa dečakovim stanodavcem.

Prema njegovim rečima, dečak koji je već nedelju dana na psihijatriji u KC Vojvodina nakon što je otkriveno da je poklao životinje, bio je maltretiran na imanju na kom je živeo. Prema rečima ovog čoveka (ime i prezime poznatno redakciji), maloletnik je više od godinu dana bio praktično zaposlen kod vlasnika ubijenih jagnjića, a pored toga što su ga terali da radi na njihovom imanju, primoravali su ga i da ide na posao u firmu u kojoj su oni bili zaposleni.

- Svaki dan je morao da dolazi u pola šest ujutru. Verovatno mu se smučilo više to maltretiranje - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Ljudi kojima je dečak zaklao jagnjad radili su u firmi, odnosno na farmi, koju sa kolegama nadgledam i čuvam. Pošto se posao u firmi proširio, oni su pre nešto više od godinu dana počeli da dovode i dečaka. Dolazio je svako jutro od tada u pola šest, šest, ostajao je tu po nekoliko sati. Pomoću kamera smo imali priliku da pratimo svaki njihov korak, dečak je bio toliko vredan da ja nemam reči. Videlo se po njemu da nije toliko zdrav i da ima neki problem, ali je stvarno radio. Satima bi proveo u hladnom toru, a potom bi odlazio kući.

Kako objašnjava naš sagovornik, dečak koji je bio upisan u školu, na časove je išao ponekad, jer je morao da ispunjava obaveze u toru.

- Delovalo mi je da od posla ni ne može da ide u školu, to je ozbiljan fizički rad. Možda, doduše i nije bio za školu, ko će ga znati. Ono što mi je najstrašnije jeste da su ga ti ljudi za koje je radio omalovažavali, oni su dobijali pare, a on ni dinara. Mislim da su njegovu porodicu kroz dečakvov rad i držali kod sebe - navodi on revoltirano:

- Kada bi odradio prvi deo posla, onda bi dolazio i u drugu smenu. Tačnije, popodne gde je opet satima brinuo o životinjama.

Dečak je, kako dodaje, 11. marta bio na poslu, a potom je otišao kući. - Normalno se ponašao i to jutro, ništa nije ukazivalo da će napraviti takav pokolj. Priča se da su stanodavci kada su došli iz jutarnje smene, tražili od njega, navodno, da ide kod njihovih jaganjaca koji se nalaze nekoliko ulica dalje od kuće u kojoj su bili. Tražili su da ih nahrani, a kada se vrati da opet sa njima ide na posao - kaže sagovornik i dodaje:

- Navodno, je gunđao dok je išao prema tom toru, a kada je ušao razbesneo se, uzeo sekiru i pobio životinje. Stanodavac kada je otkrio šta mu je uradio, pokušao je da ispegla stvari, ali je shvatio da je za njega bolje da sve objavi na društvene mreže.

Brat u zatvoru Inače, rođeni brat dečaka koji je pobio jagnjice osuđen je na 13 godina zatvora jer je silovao njihove dve sestre, koje su te 2018. godine imale pet i 15 godina. Naime, jezivi incest otkriven je kada je psiholog vršačke škole primetio i posumnjao da je starija devojčica seksualno zlostavljana. Psiholog je svoje sumnje podelio sa Centrom za socijalni rad, a o tome je obaveštena i policija. - Devojčice su poslate na lekarski pregled gde je utvrdeno da su silovane - podseća izvor i dodaje da je potom uhapšen, a Viši sud u Pančevu mu je odredio višegodišnju kaznu zatvora za to krivično delo.

