SLAVNI PEVAČ OBUKAO VRUĆE PANTALONICE I POKAZAO GO STOMAK: Svi su se na ulici okretali za njim i NOVIM PARTNEROM (FOTO)

Britanski muzičar, 30-godišnji Sem Smit, novu godinu je proslavio u dalekoj Australiji, tačnije Sidneju, gde su ga paparaci uslikali kako šeta ulicama grada.

Bio je u društvu prijatelja s kojima se opuštao pre novogodišnje svirke, a njegovo modno izdanje nije moglo da prođe neprimećeno. Za ovu priliku je odabrao kratke teksas pantalonice, drečavo žutu majicu i patike, a od dodataka nosio je ogrlicu oko vrata, zelenu torbicu i naočare. S jednim prijateljem je prošetao zagrljen, iako su mnogi odmah pomislili da mu je to novi ljubavni partner.

Oduvek je bio otvoren kada je seksualnost u pitanju, a pre nekoliko godina je progovorio i o svojoj nebinarnosti. U intervjuima je isticao da je svoje seksualnosti svestan otkad zna za sebe, iako je zbog toga trpeo i razna zlostavljanja. Pravi šok za njega je usledio kada je homofobnim napadima bio izložen i u Londonu u krugovima bliskim LGBTQ zajednici.

"Ja sam gej i to sam svima otkrio sa svojih deset godina. To je nešto na šta sam najviše ponosan. Bio sam apsolutno siguran u to, siguran u sebe. Kad sam rekao mami, ona mi je odgovorila da je oduvek znala, da je shvatila kad sam imao tri godine, a tata me pitao jesam li apsolutno siguran. Bio sam siguran uprkos svojim godinama i oni su mi pružili neverovatnu podršku", rekao je jednom prilikom.

Dodao je i kako je u to vreme njegov otac bio vrlo zabrinut jer je mislio da će ga druga deca maltretirati zbog seksualnosti, a njegove strepnje postale su još veće kad je popularni pevač kao tinejdžer počeo da se šminka.

"Kad sam imao 16-17 godina, šminkao sam se za školu, oblačio sam se drugačije. Mom ocu to nije smetalo, ali bio je vrlo zabrinut za mene", istakao je i otkrio da su mu u tinejdžerskom dobu idoli bili muzičar Boj Džordž i glumica Merilin Monro, koji su mu bili i uzor u odevanju.

"U određenom periodu života nisam posedovao nijedan komad muške odeće. U školu sam odlazio jako našminkan, s veštačkim trepavicama, u helankama, martinkama i ogromnim krznenim kaputima. Trajalo je to dve i po godine. Ljudi kažu: 'On ne želi da bude portparol gej zajednice'. Da, naravno da hoću, ali želim da budem portparol svih. Znate, heteroseksualaca, homoseksualaca, biseksualaca... svih. Ne želim da je ograničeno", tvrdio je muzičar, koji je 2019. godine istakao kako se ne oseća ni kao žena ni kao muškarac.

"Mislim da plutam negde između. Uvek sam odbijao da budem feminiziran, nebinarnost je zapravo sopstvena posebna kreacija. Ali zaista ponekad razmišljam kao žena".

Ipak, o ljubavnom životu je uvek retko govorio u javnosti. Najpoznatija mu je veza ona s Brendonom Flinom, zvezdom serije "13 razloga zašto", a taj raskid ga je i posebno potresao. "Zaista nisam dobro. Moj tim je morao da me tera da uđem u studio jer sam se osećao kao da više nikada neću raditi ovaj posao", rekao je muzičar nakon raskida.

Poslednje su ga povezivali s francuskim dizajnerom Fransoom Rocijem, a jesu li i dalje zajedno, nije sigurno. Sem svoj privatni život ne voli da izlaže očima znatiželjnika.

