PRVI SIMPTOM VISOKOG ŠEĆERA VIDI SE PRILIKOM ODLASKA U TOALET: Ovo su načini da se otkrije problem, a najbolje obratiti se LEKARU

Važno je ne brkati visok šećer u krvi sa hipoglikemijom, što je situacija kada nivo šećera u krvi osobe padne prenisko, navodi Nacionalni zdravstveni servis Velike Britanije.

foto: Promo

Stanje može da utiče i na osobe sa dijabetesom tipa 1 i tipa 2, kao i na trudnice sa gestacijskim dijabetesom. Ponekad može da utiče na ljude koji nemaju dijabetes, ali to će se obično desiti kod ljudi koji su nedavno imali srčani ili moždani udar. Postoji mnogo simptoma visokog šećera u krvi, a jedan od najistaknutijih su pojačana žeđ i suva usta.

Ostali simptomi uključuju umor, zamagljen vid, iznenadni gubitak težine, bol u stomaku ili osećaj ili mučninu.

Ali postoje dva glavna znaka koja ćete verovatno osetiti i važno je da pazite na njih kada idete u toalet.

foto: Shutterstock

Izuzetno često mokrite

Često odlazak u toalet znak je visokog šećera u krvi kod dijabetičara, navodi NHS. Ako su vam nivoi šećera u krvi previsoki, to dovodi do izbacivanja tečnosti iz ćelija. Ovo zauzvrat povećava količinu tečnosti koja se isporučuje u bubrege, zbog čega želite više da mokrite. Ako ustanete usred noći da biste piškili, to je zato što vaši bubrezi ne mogu da izdrže korak i moraju da se otarase mokraće. To je takođe znak dijabetesa.

Infekcije

Urinarne infekcije kao što su drozd i infekcije bešike su česte kod ljudi koji imaju visok nivo šećera u krvi. Možda nećete uvek znati da li imate infekciju i postoje ključni načini na koje možete da uočite da li imate. Ako osetite peckanje kada mokrite i imate mutnu mokraću, možda imate infekciju. Krv u mokraći je takođe ključni znak ovoga i uvek bi trebalo da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse ako to doživite.

foto: Shutterstock

Koliki bi trebalo da bude moj šećer u krvi?

Dijabetičari se pozivaju da prate nivo šećera u krvi i ako ste dijabetičar, verovatno ćete dobiti uređaj kako biste to mogli da radite kod kuće. Biće vam rečeno koliki je vaš prosečan nivo šećera u krvi i to se naziva nivoom HbA1c. Iako se razlikuju za sve, NHS kaže da ako pratite svoje nivoe kod kuće, normalan cilj je 4 do 7 mmol/l pre jela i ispod 8,5 do 9 mmol/l 2 sata nakon obroka. Ako se testira svakih nekoliko meseci, normalni cilj HbA1c je ispod 48 mmol/mol (ili 6,5% na starijoj skali merenja). Ako ste zabrinuti zbog nekog od simptoma, trebalo bi da posetite lekara opšte prakse. U hitnom slučaju, uvek pozovite hitnu pomoć (194) ili posetite najbliže odeljenje hitne pomoći.

(Kurir.rs/NajŽena)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:01 OPŠTA POMAMA! DEVOJKE SE OPERIŠU DA BI LAKŠE DOBILE POSAO?! Doktor otkriva koliko je godina imala njegova NAJMLAĐA pacijentkinja