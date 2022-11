ISPOVEST ČOVEKA KOJI JE DOŽIVEO KLINIČKU SMRT! Muškarac DETALJNO opisao svoje iskustvo: Nije bilo NIKAKVOG SVETLA ni TUNELA!

Jednom muškaracu, po imenu Džim, dijagnostikovan dijabetes, doživeo je kliničku smrt kada se onesvestio. On je svoje iskustvo detaljno opisao, što na osnovu njegovih reči može pružiti uvid u to šta se dešava kada umremo.

On je rekao da, dok je odlazio u ono što je smatrao zagrobnim životom, nije doživeo ništa. Džim je rekao da je sve izgledela crno, ali je da je "osetio blagoslov nepokolebljivog osećaja mira".

foto: Profimedia

- Osetio sam neopisivi mir i smirenost. Teško je to pretočiti u reči, ali nikada ranije u životu nisam imao takav osećaj. Jednostavno reći da sam se osećao mirno i spokojno, nije dovoljan opis. Nije bilo tunela, jakog svetla ni razmišljanja o životu - objasnio je on.

Iako zna šta znači ostati bez svesti zbog niskog nivoa šećera u krvi, nakon čega obično oseća strah, teskobu i paniku, Džim je ovo iskustvo opisao drugačije.

- Ono što je bilo prisutno jeste osećaj da će sve biti u redu. To nije bio izgovoreni glas, već više telepatska poruka, koja je bila jednako jasna kao izgovoreni glas. To me je uverilo i olakšalo mi. Čvrsto verujem da mi je viša sila prenela ovu poruku - dodao je.

foto: Profimedia

Iznenada se Džim "vratio u svoje telo", ali neki istraživači veruju da njegovo iskustvo nije jedinstveno i povezano je sa nagomilavanjem moždanih aktivnosti.

(Kurir.rs/Srbijadanas)

