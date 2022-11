SA 10 GODINA SE SLIKALA ZA PLEJBOJ, A BILA JE NAPOZNATIJA DEVICA NA SVETU! Glumica priznala: Trebalo da ĆUTIM, progoni me to!

Čuvenu glumicu Bruk Šilds prati titula najpoznatije device na svetu, a sada je u novoj epizodi svog podkasta "Šta sad? Sa Bruk Šilds" istakla da žali jer je 1985. godine otkrila da je nevina.

- Mislim da je, gledajući unatrag, bila mala greška što sam bila tako otvorena o svom devičanstvu jer me to ceo život prati - rekla je Bruk Šilds.

foto: Profimedia

U knjizi 1985. "On your own" Bruk Šilds je otkrila da jedevica.

- U knjizi je bilo to jedno poglavlje gde ne govorim o apstinenciji samoj po sebi, već o mogućnosti vlastitog izbora - izjavila je glumica i dodala:

- Dobijala sam mnogo mejlova od mladih obožavalaca koji su mi slali pitanja poput: "Dečko želi da budemo intimni, a ja još nisam spremna. Što da radim?" Odgovarala bih im: "Ne morate da radite bilo šta što ne želite".

Iako je pričom pomoga mnogima, sebi je stvorila dosta problema.

- Postala sam najpoznatija devica na svetu. Kada se nađete pod "paljbom" u tim godinama, naučite da budete otporni na sve i zato sam i naučila da budem spremna na sve u ovoj industriji, što može da bude teško - istakla je.

foto: Profimedia

Glumica je nevinost izgubila sa dečkom Dinom Kejnom.

- Žao mi je što sam čekala, jer postojao je taj neki osećaj radosti i slobode koji je trebalo da osetim u vezi koja je bila tako lepa i slatka.

Bruk je u svojoj knjizi "There was a little girl" napisala da je nakon tog čina osećala osećaj krivice jer se njena majka Teri, koja je bila i njen menadžer, ljutila što je ona prekršila "zavet čednosti".

- Verujem da je zapravo želela da ostanem samo njena devojčica. Želela da da ima apsolutnu vlast nada mnom... A odrastanje i seks značili su da je napuštam - dodala je.

Bruk Šilds bila je u braku sa Andreom Agasijem, sada je udata za Krisa Hnečija sa kojima ima dvoje dece.

foto: Profimedia

Podsetimo, u svet šoubiznisa ju je gurnula majka Teri. Bruk je naime sa samo 11 meseci snimila prvu reklamu za dečji sapun, a ono što je i dan-danas ostalo upamćeno kad je ona pitanju je to da ju je majka naterala da pozira za "Plejboj" sa samo 10 godina.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

