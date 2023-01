PREMINULA POZNATA PEVAČICA:Imala je samo 43 godine, zvali je pionirkom južnjačke rep muzike, a uzrok smrti je jeziv

Gangsta Bu (Gangsta Boo) bivša članica hip hop grupe iz Memfisa "Three 6 Mafia" i pionirka južnjačke rep muzike je preminula u 43. godini.

Ona je preminula u nedelju, a kako navode američki mediji, spekuliše se da je u pitanju predoziranje narkoticima.

Naime, kako su izvori naveli za TMZ, Gangsta Bu i njen brat su bili na koncertu u Memfisu u subotu veče gde je njen rođak uneo u sebe veliku količinu droge i završio u besvesnom stanju, pa je hospitalizovan. Iako se oporavio, izvori tvrde da je droga nađena na reperki kada je otkrivena njena smrt u nedelju.

Sumnja se da je supstanca sa fentanilom (tablete) odgovorna za njenu smrt, ali policija pokreće zvaničnu istragu. Autopsija, kada bude završena, na kraju će otkriti njen zvanični uzrok smrti.

Ovo je inače, prava pošast u severnoj Americi jer sve više ljudi umire od overdoza i neki tvrde da je u pitanju neka vrsta epidemije.

Rođena kao Lola Mičel, reperka sa hitom "Stay Fly", pronađen je mrtva oko 16 časova po lokalnom vremenu.

Njen publicista tek treba da objavi zvaničnu izjavu, ali je ona potvrdila vest na svom Instagram Storiju nizom tribjuta i odavanja počasti, uključujući poslednju direktnu poruku koju joj je pokojna muzičarka uputila.

Mnogi muzičari i reperi su se oprostili od nje.

Karijera Gangsta Bu je zvanično počela 90-ih, kada se povezala sa Polom, Juice J i drugim osnivačima rep grupe - koja je uključivala Lord Infamous, Crunchy Black, Koopsta Knicca i druge.

Gangsta Boo je bila jedna od ženskih repera sa ekipom, ali se držala i sopstvenog puta gde je utabala sopstvenu stazu godinama kao deo T6M.

Pored sopstvenih solo albuma koje je izdavala u to vreme - uz mnogo priznanja - Gangsta je takođe bila bila na prvih 5 studijskih albuma Three 6 Mafia, uključujući njihov debi album u "Mystic Stylez" iz '95. kao i drugi značajni projekti poput Poglavlja 1 (Chapter 1), Kad se dim raščisti, (When the Smoke Clears) pa čak i albuma Izbori (Choices) koji je poslužio kao saundtrek podloga za film.

Gangsta Bu je napustila Three 6 ranih 2000-ih, ali nakon toga je nastavila da ima zapaženu karijeru, snimivši još jedan solo studijski album i nekoliko miksejpova tokom ostatka 2010-ih.

Ovo, naravno, ne uključuje bezbroj saradnji od rep titana kao što su Gucci Mane, Lil Jon, OutKast, E-40, T.I., The Game i mnogi drugi.

Nastavila je da repuje i 2020-ih, često sarađujući sa Killer Majkom i El-Pioom u njihovom hip hop duu "Run The Jewels". Gangsta Bu je sarađivala i sa mnogim di džejevima, radio stanicama, a kako se navodi, imala je velike planove za 2023. godinu.

Rođena je 7. avgusta 1979. godine u Memfisu.

