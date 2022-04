KUKAMO JEDNA DRUGOJ! Milica Pavlović o prijateljstvu sa JELENOM KARLEUŠOM: Delimo muku, ali i radost!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović je nedavno izdala 4. studijski album "Posesivna", a na promociji za pevačicine najbliže prijatelje našla se i muzička zvezda Jelena Karleuša koja je tom prilikom podržala svoju mlađu koleginicu.

Karleuša je često isticala da joj je Milica veoma draga, kao i da veruje u to da će imati sjajnu karijeru, a sada je Pavlovićeva za Telegraf Jetset istakla da joj Jelenina podrška mnogo znači, ali je i otkrila da jedna drugoj umeju da se žale koliko su para potrošile.

- Mnogo mi znači Jelenina podrška koja je i te kako postavila standarde u muzici. Svaka je individua za sebe i svaka prisutpa muzici na način na koji želi sebe da prezentuje. Mi na kraju kukamo jedna drugoj koliko nas je šta koštalo novca i živaca. Ja kada vidim neki njen projekat, tačno znam šta koliko košta. Mislim da je Jelena tip osobe koja na kraju dobije zbirnu cifru, pa je verovatno šlog udari. A ja sam tip osobe koji zna koliko košta rasveta, šraf i ostalo... I s jedne strane, mene to nervira jer ne znam kako sam došla do toga da budem takva, ali se na kraju dana razumem u sve. I to me košta i živaca i svega. Ali nema veze. Tako da, nas dve delimo muku i radost kada treba da se podigne čaša - rekla nam je Milica.

Prvi tiraž "Posesivne" je rasprodat za samo 7 dana. Ipak, na njemu se nije našao duet sa Jelenom Karleušom, a Milica priznaje da ga mnogi priželjkuju u budućnosti, pa i ona.

- To svi pitaju i vidim da bi to svi i želeli. Za takve dve lavice bi morao neko da pristupi kao pravi producent. Nama je potrebna neka energična pesma. Nema potrebe dve lavice staviti u kavez. Ali moralo bi da se odgovara i jednoj i drugoj melodijski, kako ne bismo počupale kose jedna drugoj (smeh) - zaključila je Pavlovićeva.

