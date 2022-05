LEPA LUKIĆ OPLELA PO MLAĐIM KOLEGAMA! Pevačica nije štedela reči, žestoko odbrusila: TO SU STARLETE I MRTVA P*VALA!

Legendarna pevačica Lepa Lukić nastupala je nedavno u Skadarliji. Ona je iskoristila priliku i da odgovori novinarima na aktuelna pitanja i da prokomentariše aktuelna dešavanja na srpskoj javnoj sceni.

Kako je naglasila, ne sprema se posebno za bilo koji nastup, a svoje mlađe kolege, koje se žale na umor, nije štedela komentarima.

- Šta da se spremam, kao da ja prvi puz pevam. Skadarlija je za gospodu, da pevaju pravi pevači, a ne starlete. Dolazi se na pravu muziku, a ne rke-koke, malo se baci. To su mrtva puvala, ti što se žale na umor. Meni je glas od Boga dat. Ne mogu da promuknem, mogu da optevam dvesta pesama - kaže Lepa Lukić.

Pevačica je istakla da bakšiš uzima u inostranstvu, ali i ovde kada se ukaže prilika, ne odbija.

- Najmanje sam ovde radila za bakšiš. U inostranstvu da. Ovo je druga stvar, ako nešto bude, uzeću naravno - kaže Lukić.

Pevačica je dodala da nju niko ne uhodi, ali da i dalje ima udvarače.

- Šta da me uhodi, šta ću mu. Mene i sada uhode, hoće da me vide uživo, da popričaju sa mnom. I u mladosti je bilo tako, niko me nije jurio da me obori - kaže Lepa Lukić, koja ne krije da ima i dan danas udvarače.

- Gledam na njih kao patka preko guske. Volim da se ljudima dopadnem, ne znam da li se nekome dopadam, možda ni ne primetim - kaže Lepa Lukić.

