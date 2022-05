SEVERINA PRIZNALA DA JE BILA U POLICIJI ZBOG VREĐANJA SLUŽBENOG LICA: Uvek uredno odem i popričam sa organima reda!

Centar za Socijalni rad na Maksimiru u Hrvatskoj sredinom aprila podneo je prijavu protiv pevačice Severine Vučković za remećenje javnog reda i mira

Severina je, prema prijavi, vređala i omalovažavala službenicu Centra za socijalni rad, a pevačica je sada prvi put javno progovorila o tome priznajući da je bila u policiji na razgovoru ovim povodom:

- Jedino tačno je da sam bila u policiji jer sam navodno "vređala službenu osobu". Prijave još nema, koliko ja znam, a valjda bih znala. Bila sam u Javnom tužilaštvu jer su me prijavile bivša upravnica one Poliklinike i aktuelna direktoka one škole koja će decu upisivati bez prijuemnog. Ja uvek uredno odem, popričam sa organima reda, zahvale se oni meni, zahvalim se ja njima, kažu mi da sam dosta ekstenzivna u svojim iskazima i to je to - kazala je Severina u intervjuu za hrvatsku Gloriju i time potvrdila da je incidenta bilo.

Podsetimo, zagrebačka policija izdala je saopštenje u kom je objasnila šta se dogodilo:

- Obaveštavamo vas da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili kriminalističko istraživanje nad pedesetogodišnjakinjom, zbog sumnje u počinjenje prekršaja opisanog u članku 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na štetu zaposlene Centra za socijalni rad Zagreb, pa će optužni predlog biti podnet Opštinskom prekršajnom sudu u Zagrebu redovnim putem - obavestili su iz zagrebačke Policijske uprave medije.

