DARKO LAZIĆ PROGOVORIO O BARBARI BOBAK! Evo u kakvom su odnosu ostali nakon RASKIDA, pevač javno PRIZNAO SVE!

Darko Lazić je po prvi put otvorio dušu o svim skandalima sa narkoticima i alkoholom o kojima bruji region, pa otkrio istinu, a tom prilikom progovorio je i o bivšoj devojci Barbari Bobak i otkrio da li pati.

"Ja sam emotivac. Barbara i ja smo godinu dana živeli zajedno. Ona je dobar ortak, ali smo shvatili da to nije to što smo zamislili, došli smo do odluke da se raziđemo. Takvu osobu svako treba imati kao prijatelja. Voleli smo se, poštujemo se. Nije mi svejedno. Zajedno smo odlučili da bude ovako, da ostanemo prijatelji. Oboje smo ljudi, nju treba imati kao prijatelja", rekao je Darko u emisiji "Amidži Šou".

- Privela me policija i to je to! Zašto vas zanimaju detalji, meni je zabranjeno da pričam detalje o tome. Ne pogađa me ništa. Šta god da uradim to je puta 10, šta god da kažem to nije tako, to je duplo gore! Moj menadžer nije dao nikakvu izjavu! Marko Nikolić ništa loše nije za mene rekao, on dečko ne zna o čemu se radi. Neću da komentarišem - ističe Lazić nervozno.

