PRVO POJAVLJIVANJE DARKA LAZIĆA NAKON SKANDALA SA KOKAINOM! Pevač progovorio o hapšenju i otkrio detalje sa proslave!

Pevač Darko Lazić u centru je skandala jer je priveden zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a javnost je šokirana ovakvim njegovim ponašanjem nakon saobraćajke koju je jedva preživeo. Lazić je 23. oktobra 2018. godine, doživeo tešku saobraćajnu nesreću.

Pevač je za Pink.rs progovorio o svim skandalima sa narkoticima i alkoholom. Vidno neraspoložen odlučio je da progovori:

- Privela me policija i to je to! Zašto vas zanimaju detalji, meni je zabranjeno da pričam detalje o tome. Ne pogađa me ništa. Šta god da uradim to je puta 10, šta god da kažem to nije tako, to je duplo gore! Moj menadžer nije dao nikakvu izjavu! Marko Nikolić ništa loše nije za mene rekao, on dečko ne zna o čemu se radi. Neću da komentarišem - ističe Lazić nervozno.

- Događa se svima, ali kad sam ja u pitanju to je 10 puta gore, moje se odmah uveliča. Spremam pesme, i koncert u Sava Centru - rekao je je Darko Lazić i dodao:

- Ja sam navikao na sve to. Moj život tako teče. Ide na bolje. Niko nije povređen, jedino sam ja povređen. Neko mi je sipao nešto u piće. Sad je sve u redu. Imam vozačku, koju tada nisam poneo. Nisam ni planirao tada da vozim, mislio sam da ostanem da spavam", rekao je Darko u emisiji Amidži šou".

