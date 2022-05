ŠOKANTNO! IVANA HURRICANE BILA SAMO ZAMENA! Anastasija otkrila kako se uraganka PROBILA, a potom i RAZLOG RASPADA GRUPE

Pevačica je istakla da je uraganka zapravo bila zamena u grupi Models i da čak nije ni imala ugovor.

- Ona je bila jedno vreme kod nas u grupi, ali ne kao zvanična članica. Već kao zamena. Međutim, mi smo tada potpisali ugovore i imali apsolutno prvi tim i čitavu ekipu. Naravno, ugovori imaju neki rok trajanja tako da u trenutku kada smo mi želeli da ona postane zvanična članica to nije uspelo - pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

1 / 3 Foto: Kurir televizija

Bivša članica grupe "Models" se potom osvrnula na situaciju kada je uraganka dobila priliku da umesto nje ode na Karibe i započne svoju priču.

- Desila se jedna simpatična situacija. Grupa je putovala na Karibe, a ja tada to nisam mogla. Ona je tada otišla kao moja zamena i upoznala je jako kvalitetne ljude koji su muzičkom menadžmentu. Negde tu se izrodila saradnja sa ljudima koji su napravili grupu Hurricane. Tako da je nama to jedna bliska grupa i jako draga grupa. Ja lično i ceo naš tim Models je vrlo ponosan na to što su uradile - istakla je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

Dodala je da joj raspad grupe Hurricane nije stran i navela da njihova grupa funkcioniše po sistemu grupe Models.

Što se tiče raspadanja, mislim da njihova grupa funkcioniše po sistemu naše. Ugovori se menjaju i dolaze mlađe i drugačije devojke - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:27 Devojke iz grupe Hurricane progovorile o raspadu!