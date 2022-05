SA DŽUKELAMA MORAŠ DŽUKAČKI! Katarina Živković surovo o Tamari Đurić: Mi zabavljamo narod, a one ELITU i to DISKRETNO!

Pevačica Katarina Živković progovorila je o starleti Tamari Đurić koja ju je prozivala zbog njenog pevačkog zanimanja.

Kaća kaže da je dugo ćutala na prozivke, pa je sada rešila da progovori.

- Do sada sam često ćutala na prozivke, ali sada sam rešila da odgovorim. Shvatila da sam da sa džukelama moraš džukački, a sa stokom stočarski - rekla je Kaća.

foto: ATA Images

- Ja sam neko ko se ne svađa, ne psuje, ne ogovara. Da bi do tih ljudi došle te rečenice, mora džukački, sa njima moraš da govoriš na taj način. Normalni ljudi moraju da budu upućeni u to što se dešava. Nisam želela da svojim ćutanjem pomisle da nisam mogla da se odbranim. Možda bi trebalo da popričamo na drugačiji način. Još uvek me nisu razumeli. Nastaviću javno da govorim i neću dozvoliti da neko degradira posao pevača. Ja sam privilegovana i to mi je dar od Boga, uživam u tome. Ne mislim da druga strana voli taj posao koji radi. Rečeno je da je naš posao sirotinjski dok oni sede po separeima. Mi zabavljamo narod, a one elitu diskretno. Govorim o majmunolikom Majkl Džeksonu. Ne bih da se sve pronađu. Kirbi je moj posao nazvala sirotinjskim.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo

