NENAD I MILJANA SU ZA PSIHIJATRIJU, OTAC GA NEĆE PRIMITI U KUĆU! Bebicin rođak opleo, porodica neće da čuje za DETE sa Kulićevom

Miljana Kulić je ogolila svoju dušu emocijama prema svojim partnerima Lazaru Čoliću Zoli i Nenadu Macanoviću, za kog tvrdi da joj se gadi.

Tim povodom oglasi se Bebicin rođak Branimir koji je bez dlake na jeziku progovorio o aktuelnoj temi ali i sinoćnim dešavanjima na velelepnom imanju.

- Pratio sam sinoćna dešavanja, komentari su suvišni. Taj čovek je izgubio kompas, skroz na skroz. Video sam i kada je zakočio kolica njoj, on se odlučio kao tele od krave - istakao je Macanovićev rođak na samom početku razgovora.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li ste u kontaku sa njegovom porodicom, šta oni kažu na Miljaninu trudnoću?

- Neću da ih zovem i da im stajem na muku. Kakva trudnoća, ko će to da podrži? Miljana u četiri Zadruge - četiri koritaže, to nigde nema.

Kako komentarišete to što je Marija Kulić njemu kupovala prezarvative?

- Kad je taška kupovala zetu kondome, on izgleda da ide sa njom, a ne sa Miljanom. Oni treba da idu u "Lazu Lazarević", ide za Miljanom kao kerče. To nije normalno. Nikada nije pušio, sinoć je popušio pet kutija cigareta. On je zapostavio decu, ženu, roditelje. Stalno plače, za čim? Za Miljanom? Ona je krmačetina jedna, samo ide po rijalitiju ništa ne zna, da zna nešto ne bi bila toliko godina u rijalitiju. On samo može da sanja da će ga otac primiti u kuću posle ovoga. Mesto mu je u Nišu kod Kulića.

foto: Printscreen

Kakav je odnos imao sa svojom ženom, da li je i nju na ovaj način voleo?

- Ja to nemam pojma, on se ni sa kim ne druži. Sve što je predstavio tamo je lažno, on nema ništa više. Ja ne znam o čemu on razmišlja.

Šta je onda video u Miljani Kulić i toliko je zavoleo?

- Ne znam, krmača ima 12 sisa, a oprasi 13, krmača nađe sisu i za trinaesto prase, ona ne može da nađe ni za četvrto ni za peto. Oni su psihički bolesnici, to treba isključiti. To treba pravo u Lazu i ne treba ih vaditi od tamo, zreli su. Oni su izgubili kompas. On je celu familiju obrukao. Kada odem u Republiku Srpsku, tamo se svi čude. Moja familija je na dobrom glasu, ali posle ovoga...

foto: Printscreen/Zadruga

Da li ćete ih podržati ako Miljana odluči da rodi njegovo dete?

- Ma, kakvo dete, ko da prihvati? Ja da prihvatim? Pa, je li joj Marinković napravio dete u kupatilu. Da je on došao u Zadrugu i da je našao devojku ne bi bilo reči. Ali on došao sa krmačom jednom koja ima 120 kila i ne zna sa kim se je*ala, da li sa Zolom ili sa Bebicom. On posle ovoga nema kud. Može samo u Niš kod Marije drolje. On jutros u pet sati plače jutros, Miljana ide sa Zolom da doručkuje, a njemu rekla da ide u pab da spava. Van svake pameti - izjavio je Nenadom rođak.

foto: Printscreen/Pink

