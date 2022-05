ČOVEK JE POGINUO ŠTO JOJ SE OBRATIO NA LOŠ NAČIN! Golubović šokirao izjavom o Kseniji Pajčin, evo kakva je bila u njegovim očima

Kristijan Golubović jednom prilikom je otkrio da je devedesetih godina ubijena pevačica Ksenija Pajčin bila zaljubljena u njega.

On je sada otkrio nove detalje iz poznanstva sa njom, te je šokirao izjavom.

- Tu scenu nikada neću da zaboravim, ona kaže: "Neću ja još dugo". Krenu meni tada suze, sada mi se grči... Nije mi baš dobro... - pričao je Kristijan.

foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

- Kakva je bila Ksenija Pajčin? - pitao je voditelj.

- Ona je bila posebna. Ja znam, da je jedan čovek poginuo zato što se njoj obratio na loš način - dodao je Golubović u emisiji "Premijera".

- U mene je bila zaljubljena Ksenija Pajčin. Nisam je odbio, družio sam se s njom, ali sve onako ti si moja sestra. Postojalo je više razloga zašto nisam hteo da budem sa njom. Ona je bila fatalna devojka, onako lepa, dok je bila prirodna. Ali ta njena energija, ona je isto Strelac kao i ja, bila je malo... tada nisi mogao da je zaustaviš. Jednostavno sedneš s devojkom u kafanu, a ona poruči duplo pivo. Ja joj kažem: "A zašto duplo kad možeš jedno da popiješ, pa posle ćeš drugo. Ne bi trebalo uopšte da piješ pivo", a ona me na to pita: "Zašto?" Ja kažem: "Ne znam damu koja pije pivo." "Dame ne postoje, postoje devojke, i to šašave", kaže ona meni. "Ja sam šašava devojka", i počne da se smeje. Pa ono pivo prospe i kaže: "Sad mi donesi tri dupla piva." I vidiš da je ona stvarno šizibizi. Kako da budeš s takvom ženom - isrpičao je on nedavno.

foto: Printscreen/Red Tv

