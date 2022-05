BOGU SAM PREDALA SVOJE SRCE, PRESREĆNA SAM! Minu Kostić bivši OPLJAČKAO, razočarala se u muškarce, a sad je SREĆU NAŠLA U VERI

Mina Kostić nedavno je proslavila 47 rođendan. Kako kaže, nikada nije bila srećnija, a ono o čemu i dalje mašta je prava ljubav.

Popularna pevačica je u "Pulsu Srbije" otkrila da ju je ljubav mnogo koštala i emotivno i novčano.

- Volela bih da mi se desi prava ljubav, ali me je ona, nažalost, skupo koštala. I to mnogo. Maltene svaka, ali ja sam svima njima oprostila. I finansijski i emotivno. Udala sam se i sve sam stavila na njegovo ime. I zgradu koju sam gradila, koju smo Džej i ja finansirali. I kola i njegova kuća. Pokradena sam na pravdi Boga, ali to se dešava svim mojim koleginicama - kaže Mina Kostić.

Ni naredne veze nisu bile mnogo uspešnije, sve dok nije upoznala čoveka sa kojim ima ćerkicu.

- Onda sam opet imala vezu u koju sam se razočarala, pa sam upoznala Igora. Njemu sam rekla da ne mogu da rodim, jer su mi rekli da sam jalova. A onda se desilo čudo. Svakog dana sam se molila Bogu ujutru i uveče i eto, rodila se devojčica - ispričala je Mina Kostić.

Ona je otkrila da su ona i njen bivši muž Igor i dalje u dobrim odnosima.

- Dete nam raste, u kontaktu smo i najbitnije je da ona ima ljubav sa obe strane. Shvatila sam kako treba da radim i tako se i ponašam - kaže Mina Kostić.

Popularna pevačica nije krila da joj u životu nedostaje muška figura, ali da je pravu sreću spoznala tek kada je srce predala Bogu.

- Shvatila sam da je oko mene sve ljubav. Pravu sreću sam spoznala tek kada sam srce predala Bogu, od tada sam presrećna i ništa mi više nije potrebno - otkrila je Mina u "Pulsu Srbije".

