ŽENE SU GA OBOŽAVALE! 90-ih je ŽARIO scenom, snimio hit duet sa Vesnom Zmijanac, a onda NESTAO! Svi mislili da je UMRO UNAKAŽEN

Pevač Slavomir Nedeljković, poznatiji kao Slavko Banjac proslavio se u staroj Jugoslaviji. Uz njegove pesme mnogi su se veselili i plakali, a sa koleginicom Vesnom Zmijanac otpevao je "Ja imam nekog, a ti si sam", hit koji je do danas ostao neprevaziđen.

Osim hitova, Slavko je važio i sa svojevrsnog zavodnika. Koliko su svi voleli njegove pesme, toliko su i njega žene volele. Nakon vrtoglave slave, Slavko se povukao sa javne scene. U "ilegali" je ostao do 2018. godine kada se na velika vrata vratio koncertom na kome je gošća bila upravo Vesna Zmijanac.

Slavko Banjac gostovao je u emsiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je govorio predstojećim planovima, ali i javnoj sceni Srbije.

- Ima veoma talentovanih ljudi, koji popularnost steknu na našim pesmama, umesto da oni nešto urade. Pre nego što su bilo šta uradili, oni su se našli pred televizijom. Danas su svi zvezde, svako ispred svog imena ima da je zvezda nečega - kaže Banjac.

On je dodao da Srbija olako prihvata sve i svašta i da su mladi naraštaji u velikom problemu.

- Tu su ozbiljno u problemu generacije koje su odrastale na lošim interpteracijama i lošim pesmama. Današnja scena je ozbiljan sociološki problem - kaže Banjac.

Popularni pevač zaključio je da je status izvođača Srbije veoma loš, i da bi malo kvalitetnih pevača trebalo da se izbore za svoj status.

Kako se spekulisalo da je, zbog saobraćajne nesreće, svi su mislili da mu je lice unakaženo, te da se zbog toga ne pojavljuje u javnosti.

Ipak, pevač je još davnih dana demantovao te navode.

- Istina je da sam imao saobraćajnu nesreću u kojoj mi je drug poginuo... Užas! Ali to nije bio razlog povlačenja, ni slučajno. Imao sam prilike i da u društvu čujem šalu 'nema te k'o Slavka Banjca', a da ljudi i ne prepoznaju da sam to ja! Verujte mi! Razne izmišljene priče su stizale do mene. Nekad bi me slatko nasmejale. Pričalo se da živim u Americi, Grčkoj, ali to ništa nije bilo tačno. Dosta sam putovao, pa su me često viđali po aerodromima. Ali jednom mi se desilo, na jednom veselju, da me gleda devojka celo veče, i ja primetim, jer sam navikao da pratim ljude, dok sam svirao po hotelima. Snimim gurkanje, došaptavanje. Priđem joj i kažem: 'Dušo moja, u čemu je problem?' 'Jeste li vi Slavko Banjac?' 'Zašto se mučiš sat vremena? Jesam!' Ona počinje da plače. Uzima telefon i okreće nekoga, i počinje da psuje i viče: 'Je*em li vam majku, pa on je živ - rekao je za beogradske medije jednom prilikom.

