SKORO SAM SAZNAO DA TA PESMA NIJE BILA NAMENJENA PRVO MENI! Slavko Banjac o duetu sa Vesnom Zmijanac, evo ko je trebalo da peva!

Pevač Slavko Banjac bio je aktivan oko desetak godina na javnoj sceni, a za to vreme snimio je 6 albuma, ali se nakon toga povukao sa estrade.

Nakon 1995. godine, kada izdaje album, Banjac donosi odluku koja je tada rastužila njegovu mnogobrojnu publiku da se potpuno povuče sa estrade. Posle više od dve decenije medijske pauze, 2018. godine, objavljuje povratnički album, a već sledeće, 2019., održao je spektakularni koncert u Sava centru.

– Kod mene je sve nekako drugačije, moj prvi javni nastup u Beogradu bio je u Sava centru. Ja sam ga želeo odavno, međutim život je nepredvidiv, vodite i levo i desno, pa usponi i padovi, ali sam ipak znao da ću otpevati taj koncert – kaže pevač.

Iako ga je pesma “Ne verujem lepim ženama” veoma proslavila, on je otkrio da upravu istu nije želeo da snimi.

– Vrlo je interesantan priča oko te pesme, to je jedina pesma koju nisam želeo da bude na mom albumu. Nekako mi se nije uklapala koncepcijski, a opet ona je prva od svih mojih pesama onako buknula, pesma koju je zavoleo narod – iskreno priznaje pevač.

Pre tačno 25 godina, Slavko je snimio čuvenu duetsku pesmu “Ja imam nekog, a ti si sam” sa Vesnom Zmijanac. Kako kaže, sve do skoro nije znao da je pesma toliko voljena od strane publike.

– Vrlo često se čujem sa Vesnom, pijem kafu i tako pričamo. Sa njom imam neke planove nekog rada, želimo to. Na koncertu je videla svu snagu koju sam te večeri izbacio iz sebe - kaže Slavko, a potom jej otkrio da njihov duet nije prvo bio namenjen njemu:

– Nevetovatno. Ona je pre neki dan gostovala u jednoj emisiji, Keba je bio sa njom, i to veče čujem da je to pesma bila koju je trebao Keba da peva. Kaže bili su za Kebu. Sad kad vratim film, bila je kasna noć i onda su me pozvali u studio. Šta je život, neverovatne stvare se dešavaju...

