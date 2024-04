KO MOŽE PASTI NA ALKO-TESTU BEZ KAPI ALKOHOLA? Policija pustila pijanog vozača, stručnjak otkrio ko je ugrožen

Belgijanac je oslobođen optužbi za vožnju u pijanom stanju nakon što je utvrđeno da pati od izuzetno retkog stanja u kom telo samo proizvodi alkohol (auto-brewery syndrom - ABS), rekao je njegov advokat.

Naš toksikolog objasni je o čemu se tačno radi i koje grupe ljudi mogu da imaju ovaj problem koji može da dovede do povećanja alkohala u krvi čak i nakon pojedenog parčeta torte!

Anse Geskajer je u ponedeljak rekla da je u "još jednoj nesrećnoj koincidenciji" njen klijent zaustavljen zbog "alkohola", ali su tri lekara koja su ga nezavisno pregledala potvrdila da ima ABS.

Sindrom stomačne fermentacije

U pitanju je sindrom auto-vrenja, poznati i kao sindrom stomačne fermentacije. Kako objašnjavaju lekari, sa tim sindromom ljudi se rađaju, a ono što je za njega karakteristično jeste da proizvode istu vrstu alkohola koji se nalazi u alkoholnim pićima, ali da generalno manje osećaju njegove efekte.

foto: Printscreen Krone.at

Toksikolog dr Radomir Kovačević ističe da je to veoma redak sindrom i da nastaje u slučajevima kada ne postoji dobra bakterijska flora u digestivnom traktu.

Kako je objasnio, gostujući ne "Prva TV", ukoliko nema određenih enzima, hrana koja se unese u organizam ne može da se svari kako treba, pa dolazi do fermentacije šećera i organizam produkuje alkohol.

- Najlakše se vare ugljeni hidrati i kada uđu u organizam, a nema dovoljno tih enzima, dođe do fermentacije šećera i organizam produkuje alkohol - kaže dr Kovačević.

Najbitniji je metabolizam i genetika, ističe dr Kovačević.

Ugroženi oni sa opalom funkcijom pankreasa i jetre

- Ovaj sindrom je jako redak, ali nije nepoznat. Ono što treba da se kaže jeste i da on može da se razvije kod svakog kome je opala funkcija pankreasa i jetre. Kada nema enzima koji treba da se razlože i da razgrade hranu koja uđe u organizam razvijaju se drugi procesi - objašnjava dr Kovačević.

Dr Radomir Kovačević foto: Kurir tv

Kako ističe, to nije inverzija procesa, već sve to postoji u organizmu, pa je tako i moguće da organizam produkuje i stvori određenu količinu alkohola.

- Kada se alkohol stvori, on vrlo brzo ulazi u apsorpciju. Čovek u tom slučaju, ako pojede tortu recimo nije pijan, ali je to minimalna količina. Taj šećer nije slobodan, već se nalazi u sklopu kompletne hrane i to samo minimalna količina - kaže dr Kovačević.

Iako je sindrom poznat, ističe da ga veoma mali broj lekara poznaje i to ne samo u Srbiji, već svuda u svetu.

- Dokazati da je organizam takav potrebna je oprema i savremeni aparati. Ono što je taj pravni aspekt - kako je moguća detekcija na putevima. Tada je bitno prisustvo alkohola u organizmu dokazati analizom krvi i mokraće. Ni u kom slučaju dokazivati alkotestom - kaže dr Kovačević za "Prva TV".

Kurir.rs/ Blic/ S.Đ.

Bonus video:

07:10 ALKOHOL MOŽE DA DOVEDE DO ATRIJALNE FIBRILACIJE? Dr Ristić: Ako se ne izleči na vreme, POSTOJI OPASNOST OD IZNENADNE SMRTI