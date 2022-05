VELIKI INTERVJU MARKA JANJUŠEVIĆA JANJUŠA: Otkrio da li se pomirio sa Majom, kakav mu je odnos sa bivšom ženom i čime će se BAVITI

Marko Janjušević Janjuš ne kaje se što je pobegao iz "Zadruge" i sada planira da sa prijateljima da pokrene neki posao u ugostiteljstvu.

On je za Svet prokomentarisao je odnos s bivšom suprugom Enom, koliko se trudi oko ćerkice Krune kao i o turbulentnoj vezi s Majom Marinković.

- Gledam šta ću, gde ću, kako ću. Ja sam čovek od situacije, momenta. Kao i u rijalitiju, tako i u životu, nema foliranja. Ja sam svako sr**e svesno napravio i ne kajem se, moralo je tako. Isto je i kad su dobre stvari u pitanju. Otkad sam izašao dobio sam samo dve ili tri negativne poruke, a preko 10.000 pozitivnih. Verujem da će se uskoro sve srediti, da će se pojaviti neka dobra priča za budućnost. Umoran sam, nisam se još oporavio, ali sa prijateljima gledam neke lokale, hoćemo da otvorimo kafić ili klub, pa da se tome posvetim.

Janjuš je istakao da svoje slobodno vreme provodi sa ćerkom Krunom koja mu je kako i sam ističe, jedina sfera interesovanja.

- Bukvalo se ne odvajamo. Vreme koje smo bili razdvojeni nikad nećemo moći da nadoknadimo, pa se trudim da ne propustim njeno odrastanje. Ona mi je centar sveta - rekao je emotivno Marko Janjušević koji se potom osvrnuo i na odnos sa Enom, bivšom suprugom.

foto: Printscreen/Instagram

- Ena i ja pričamo, normalno komuniciramo, dogovaramo se oko deteta, ako na to misliš. A ako ciljaš na emotivno pomirenje, teško da će se nešto desiti. Ipak je bilo puno ružnih stvari sa moje strane i preko toga se ne prelazi. Pa, ja stavljam sebe u tu situaciju, ne znam šta bi trebalo da se desi da bračnom partneru oprostim takve stvari. Dobar nam je i ovaj odnos sada. Ena me je sa ćerkicom sačekala kad sam izašao iz rijalitija. Dobri smo, i trudim se da tako i ostane. Ne forsiram tu priču, šta bude, biće. Mene je zapravo stiglo sve što sam sebi dozvolio zbog para. Da mogu da vratim vreme nazad, nikada ne bih ušao u rijaliti. Tu su krenuli svi moji problemi, pre toga sam imao miran život. Već mi je jednom oprostila prevaru pre Zadruge, bilo bi previše sad opet - istakao je on.

Naravno, njegovo učešće u rijalitiju obeležila je i veza sa Majom Marinković koja je bila i više nego turbulenta. Marko je otkrio kako stoje stvari sa Takijevom ćerkom, da li se čuju i šta se dešava na tom planu.

foto: Printscreen/Instagram

- Baš ništa. Ne vidimo se, ne čujemo se, svako živi svoj život. Nemamo nikakav kontakt. Ja joj želim svu sreću. Ja o Maji ne pričam ništa loše, ja sam kriv za sve i to se nikad neće ponoviti! Daleko bilo. Nek' je ona živa i zdravo i neka poradi na sebi. Izgled ne bih da komentarišem, tu je radila, nego neka razmisli kako će kroz život. Mora da se pozabavi sobom. Ona je fizički jedna od najzgodnijih cura, to ne može da se ospori.

Takođe, na pitanje novinara koga je Maja više volela da li Filipa Cara ili njega, Janjuš je dao iskren odgovor:

- Mene. To je bio taj neki bolestan način voljenja, ljubavi, svega. Sve je krenulo iz šale, drugarstva, a s vremenom se u zatvorenom prostoru vežeš za nekog i ispadne karambol - rekao je iskreno Janjuš.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Svet

