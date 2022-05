ČAPRIĆKA SE POMIRILA SA JANJUŠEM, UŽIVAJU ZAJEDNO: Sandra priznala sve i kaže da joj sad PRETI Maja Marinković!

Rat pevačice i bivše zadrugarke Sandre Čaprić i bivšeg zadrugara Marka Janjuševića Janjuša glavna je tema na društvenim mrežama.

Proširile su se razne priče, a Sandra je sada otkrila istinu o odnosu sa bivšim cimerom u "Zadruzi".

Pevačica se u tom trenutku prestonicom vozila u svom autu upravo sa Janjuševićem, pa vidno raspoložena otkrila da je između njih sve u najboljem redu, te da danima trpi pretnje od njegove bivše devojke, kontroverzne bivše zadrugarke Maje Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

- Ma kakav rat?! Evo nas zajedno, vozimo se, sve je u najboljem redu. Uživamo! (smeh) Ja sam žena od trenutka, ne pretim storijima i ne poručujem preko drugih. To što je Maja revoltirana zbog mog i Janjuševog druženja, to nije moj problem. Preti mi preko Baneta Đokića, poručuje ružne stvari... Da će me raščupati i slično... Gluposti, ja šta imam objavim odmah, ne snimam sa strane, ja sam žena od trenutka, kod mene je sve crno na belo. Sa Janjušem nikad nisam bila u boljem odnosu. To je moj drug, moj prijatelj. Juče sam bila sa njim i njegovom Krunom na ručku. Sad se vozimo mojim autom i lepo nam je - otkrila je Sandra Čaprić dok je Janjuš dobacivao u pozadini.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:03 Maja Berović pokazala stomak nakon porođaja