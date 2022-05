NISAM IMALA NIJEDNOG MUŠKARCA KOJI MIRIŠE NA ZAPRŠKU: Cecu pitali da li su u kuhinji bolji muškarci ili žene, ona dala HIT odgovor

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju popularnog tamičenja "Zvezde Granda" u beloj, atraktivnoj kombinaciji.

Ceca je ovoga puta progovorila o čudnim jelima koje je probala.

- To je poznato, ja sam mesojed. Jela sam meso od različitih divljih životinja. Jedino što nikada nisam mogla da probam su puževi, kad se setim kako oni izgledaju, stvarno ne mogu. Ali sam probala zmiju, zebru, noja, meso od ajkule, krokodila - rekla je Ražnatovićeva, pa dala svoj sud da li su bolji kuvari muškarci ili žene.

- Pa ne znam. Tu se radi o ljubavi. To su ljudi što to mnogo vole da rade i zato je to sve tako ukusno. Ali nisam imala nijednog muškarca koji miriše na zapršku - rekla je Ceca.

