DARKO JE NA PUTU BEZ POVRATA, NIŠTA NE OPRAVDAVA DŽUKAČKO PONAŠANJE! Pevač opleo po kolegi zbog skandalozne vožnje!

Muzičar Đorđe David tvrdi da je promenio život iz korena i da sada vodi računa o svom zdravlju, vežba i pazi na ishranu, dok to ranije nije bio slučaj.

- U ozbiljnom sam treningu, fizički sam spreman, tako da to moram da pratim to i zdravom ishranom, ali pekara ne, nikako. Ali da je jogurt alkohol, ja bih bio alkoholičar - istakao je Đorđe i dodao da ne smatra kao većina da su u rokeri pijanice i narkomani. To je, kako kaže, shvatio boraveći u Americi, kada je imao priliku da upozna mnoge ljubitelje rokenrola.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To su ljudi koji su najbolje obučeni, najobrazovaniji, koji su u trendu i sa frizurom, garderobom, ali muzikom. Sve ostalo što se piše o rokerima je klasičan marketing, jer treba prodati pivo, cigare, a uvaljuje se i drogu klincima. Vlast je ta kako povezana sa tim stvarima, tvrdim da je tako u svakoj zemlji koja ima preko 25 miliona stanovnika, to su sve profiti za državu - rekao je i objasnio kada rokeri postaju propalice.

- Kad napuniš 25 godina, a ostaneš na nivou lame i nastaviš sa tim stvarima, onda si ti budala. Ovaj posao ni malo nije lak, svima nama koji držimo mikforon ozbiljno nam treba psihoterapeut, jer uslovi u kojima radimo su nenormalni - smatra Đorđe koji se danas grozi bahatosti naročito među mlađim kolegama. Tako je prokomentarisao i slučaj Darka Lazića koji je vozeći bez dozvole i pod uticajem alkohola, navodno i droge jurcao auto putem.

foto: Printscreen

- Ja svakom policajcu stanem, svaku svoju kaznu platim. Imam sad da platim orgomnu kaznu za parkiranje iz 2007. godina, sad mi stigla na naplatu, zajedno sa kamatom i da se ne bih tužio i razvlačio sa sudovima, platiću 80.000 dinara. Svako ko je javna ličnost mora da bude svestan da je njegova odgovornost ogromna, šta god da je u pitanju treba da se vodi računa o pnašanju u javnosti - istakao je roker, pa prokomentarisao ponašanje mlađeg kolege.

- Meni je tog dečka sada žao. Čini mi se da je na putu bez povratka i to je tužno, jer da imam njegov glas ja bih imao pet solitera u Beogradu na vodi. Greota od Boga, taj čovek ima mnogo moćan vokal, ali ni glas nije drvo, to je nešto što se troši - rekao je on.

foto: ATA images

- Biti javna ličnost je ogroman teret, ali ti ne daje za pravo da se ponašaš džukački. Prosto i jednostavno, ako si džukac, a javna si ličnost, onda si džukac .Ako si gospodin, tretiraće te kao gospodina, značikako će te tretirati masa, to zavisi isključivo od tebe.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/I.B/Grand

