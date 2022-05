NEMA DALJE! KRISTIJAN PRECRTAO TETOVAŽU SA IVANINIM LIKOM: Tako se to radi sa izdajicama, stavio sam KRST (FOTO)

Kristijan Golubović šokirao je javnost kada je na svom profilu na Instagramu pokazao šta je uradio sa istetoviranim likom svoje bivše žene Ivane.

Naime, on je odlučio da precrta tetovažu sa Ivaninim likom, a sada je otkrio zbog čega je to uradio, ne želeći da ukloni crtež.

- Nepristojno bi bilo da mi ona spava na ramenu, a toliko je loših stvari uradila u poslednje vreme. Zabranila mi je da vidim ćerku, uzela novac... Odlučio sam se da je precrtam na svoj način. Precrtano je s razlogom. Da se zna o čemu se radi. Kad se skloni totalno onda se ne zna ni da je bila. Ja sam mogao preko nešto drugo, ali nisam hteo, namerno sam uradio ovako. Tako se precrtavaju izdajice. Stavi se krst preko njih, odnosno X jedan. To je crvenom bojom istetovirano preko Ivanine tetovaže - rekao je Kristijan za Pink.rs i otkrio da li se u skorije vreme čuo sa Ivanom, pa progovorio i o tužbama i njihovoj ćerki Veri:

- Nije mi se Ivana javljala uopšte. Ja ću se boriti preko suda za svoja prava. Ja to shvatam kao da mi neko uskraćuje pravo da budem otac tom detetu, koje sam ja napravio. Ivana me je lažno optužila za nasilje i za to će odgovarati. Sve je uradila da bi mene sklonila u potpunosti od porodice. Ta osoba je precrtana, ona je loša osoba, zaboravljena osoba - kaže Kristijan za naš portal i dodaje:

- Verovatno ću istetovirati Kristinin lik, i ona ako učini slično biće precrtana. Ja nijednu od tri žene nisam precrtavao, ali sam morao Ivanu. Kristina zna da se ponaša, ona ne bi dozvolila da ne vidim sutra naše dete, jer je ona čovek - poručio je Golubović.

- Dete mogu da vidim u određenim uslovima, a ti uslovi za mene nisu normalni! Da meni neko ili nešto određuje kakav ću ja otac da budem, koliko ću svom detetu da dajem i gde ću s njim biti... Da budem sa svojim detetom sat, dva ili tri i da se ograničavim, da budemo zavoreni u neka četiri zida i da kao degenerici slažemo "lego" kockice?! Evo, ovako da vam kažem, ili ću imati ćerku kako treba ili ću je se odreći! Rećiću da više nemam dete, a dete kad poraste i kad ne bude imala mozak od majke i tašte, nek nađe svog najboljeg oca i neću joj davati bednu alimentaciju 18.000 dinara, koliko su mi odredili, nego 18.000 evra - otkrio je Golubović pre nekoliko dana u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

