U GOMILI APSOLUTNIH IDIOTA I POLUMOZGOVA KOJI SE BAVE MUZIKOM ONA JE BLJESAK! Karleuša oduševljena Konstraktom, ubeđena u POBEDU

Jelena Karleuša oduševljena je Anom Đurić Konstraktom, te je na svom Instagram storiju podelila svoje mišljenje o našoj predstavnici na Evroviziji, koja večeras nastupa u drugom polufinalu sa rednim brojem tri.

foto: Miloš Miletić

- Konstrakta je večeras pod rednim brojem 3. Vi znate koliko meni taj broj znači i koliko sam opsednuta tim brojem. Predosećam veliki uspeh. Pesma i koncept su top, a Konstrakta mega kul lik. Baš mi se dopada - započela je Karleuša, pa nastavila:

foto: Profimedia

- Ta njena posebnost je tako inspirativna. U gomili apsolutnih idiota i polumozgova koji se danas na našim prostorima bave muzikom i kojima bih zalepila šamarčinu već na pola prvog stiha (da, toliko mi idu na k..), ona je bljesak! Šaljem joj puno poljubaca i čitavoj ekipi želim svu sreću u Torinu - napisala je JK na svom storiju.

Na kraju, Karleuša je pozvala sve da glasaju za Konstraktu.

- U mislima šaljem cunami pozitivne kreativne energije našoj predstavnici! Neka nam broj 3 donese sreću! Go Konstrakta! Go Serbia! Go No.3!!! - završila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

07:03 UŽIVO IZ TORINA! KONSTRAKTA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV Ana Đurić otkrila šta će uraditi pred nastup u polufinalu Evrovizije