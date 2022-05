PROSTITUTKE SU MI PRIJATELJI, JA SAM POČEO SA 13 GODINA! ŠOK ispovest BALKANSKOG TIKTOKERA, otkrio detalje poznastva sa KARLEUŠOM!

Poznati model i tiktoker Radun Bakić odlučio je da otkrije sve tajne njegovih kolega, kao i na koji način influenseri zarađuju preko 1. 000 evra.

Odmah na početku Radun je za Republika.rs otkrio da će se uskoro naći na Kanskom festivalu, gde će biti počasni gost na crvenom tepihu.

- Super je što izgleda da je preko noći, ustvari ja od 13 godine razmišlljam šta i kako i pronalazim inspiraciju u svemu oko sebe! Iza svega ima puno truda i rada, ali super je što izgleda. Moj neki prvi koraci su bili u modelingu, sa 13 godina sam počeo da se fotografišem, da radim kampanje, meni je pošlo za rukom sve, modeling je prva stvar. Društvene mreže, Instagram, TikTok.

foto: Printskrin/Instagram

- Meni je mnogo teže, mislim teže, kada sam bio u osnovnoj školi, kada imaš TikTok svima si kul i sa svima si se družio, ja sam u osnovnoj školi doživljavao mda mi pišu grafite, vređali su me, bilo je dosta neprijatnih situacija. Nije bilo prijatno, ali je bilo zabavno, ali nekako vremenom se to iskristališe, znam da zvuči kao kliše, ali ja stvarno ne znam gde su ti ljudi.

foto: Printskrin/Instagram

- Možda nemam prijatelje, ali imam majku i sestru, koji su mi podrška za sve, stvarno, da nije tako, ne bih sedeo ovde ovako i opušteno pričao o tome. Moj najveći uspeh treba da se desi, to je odlazak na Kan film festival, ovde sam došao samo da pokupim neke stvari, imam dosta naslovnih strana, kolaboracija, ja sam tek planirao da počnem.

- Mene nervira što je svako popularan i svako može da izađe u medijima, ljudi moraju da shvate da ono što ostavljaju itsak je stvarno originalnost, ja volim i Srbiju i Crnu Goru, ali mi smo takve države gde svi mogu da bude u medijima! Ja sam opsovao jednom, neka cura me je vređala za neki sjaj, ja sam joj odgovorio degutantno, i taj video su mi maknuli. Imao je taj snimak preko milion pregleda. Ja uopšte nemam prijatelja u tom svetu, neka tako i ostane, tu su zbog 100. 000 pregleda. Svi lažan život, meni kosa nije prava, ali ne smatram da je nešto loše, ja sam za to da se fejkuje, pa će se desiti, to sve dođe na svoje.

Jelena Karleuša mi je majka!

- To je neka interna fora da smo mama i sin, stvarno je trebala da me prizna, krije me dobrih 19. godina, ali sam sada malo podivljao - otkrio je tiktoker detalje poznastva sa Karleušom.

Radun: "Najbolji prijatelji su mi prostitutke"

- Ja imam dosta drugova i drugarica koji se bave prostitucijom, to nije ništa čudno, svako ima želudac za svakakve stvari. Čak su mi i najbolji prijatelji bili iz te branše!

Radun priznaje ko je kriv za prostituciju u modelingu!

- Za to su krivi idioti koji osim što povezuju taj posao sa prostitucijom, povezuju i sa lošim stilom, pušenjem trave i svi imaju u glavi da je modeling nešto prljavo, ali nije, ja i dalje cenim modele poput Naomi Kembel, koja nikada nije imala socijalnih ispada, to su prave putanje, ja se nadam da ljudi vide da ja idem tom putanjom, ja cigare ne pušim, a ne nešto drugo - govori Bakić i dodaje da li je on imao nepristojne ponude:

- Nisam imao nešto ozbiljno, ali mi je DM pun raznih polnih organa, ali nikada uživo mi nije rekao. To su sve neki lažni profili, nešto, mislim, likovi koji ne postoje, neke provokacije. Ja imam neke prijatelje u Njujorku, koji ne rade to, nego rade ,,Onlyfans", ali je slično tome i od toga baš dobro žive. Ali bolje da se bave prostitucijom, nego time, ja kada bih se bavio, ako bi cena bila 10. 000 evra da uđe na taj sajt. Ako nekada poludim u 45. godini, da - zaključio je Bakić za Republiku.

foto: Printskrin/Instagram

