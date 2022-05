SLAĐA ALEGRO LILA SUZE UŽIVO U EMISIJI! Pevačica se slomila zbog JEDNOG PITANJA, ovakvu je nikad nismo videli (FOTO)

Pevačica Slađa Alegro rasplakala se usred emisije, a sve zbog jednog pitanja koje joj je uputila voditeljka.

Voditeljka je pitala pevačicu da li joj nešto u životu fali, a njen odgovor dirnuo je sve u studiju.

- Fali mi neko u životu, otac mi stvarno puno fali... Kako koji dan ide sve mi je nekako teže, ali ovako materijalno, to nikako... I kad se ima i kad se nema, ima se - počela je Slađa u emisiji "Grand magazin" i dodala:

- Ja sam poprilično emotivna i čini mi se da taj njegov odlazak još nisam sažvakala, bude mi žao samo što unuku nije video.

Podsetimo, Slađa Alegro ima četvorogodišnju ćerkicu Milu, a nedavno je za naš portal ispričala koliko uživa u ulozi mame.

- Krenuli smo u vrtić i jako smo srećni, majka joj nije baš nešto srećna, ali ona jeste. Suprug kaže da sam blesava, ali mislim da većina majki tako reaguje. Treba da bude u kolektivu, sa decom, da se druži i njoj je mesto sa svojim vršnjacima - rekla je za pevačica.

- Ona će sada 4 godine i zasita je bilo vreme, ali ja sam to odlagala. Kada kažete vrtić, pa osnovna škola, pa srednja, emni to žao, jer volela bih da što duže budu deca i da nemaju nikakve obaveze, a sa ovim sve to kreće - obajsnila je Slađa.

