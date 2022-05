DEJAN JE BIO ROBOTIRAN MAGIJOM, DALILA GA ODRADILA: Vendi bez dlake na jeziku o skandalima u RIJALITIJU i PLASTIČNIM devojkama!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi svojvremeno je učestvovala u rijaliti programima, a sada je oštro i bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje na tu temu i prokomentarisala trenutno najaktuelnije učesnike.

Ona je istakla da sve što se dešava u spoljnom svetu vidi se u rijalitiju.

- Svaki rijaliti je presek trenutnog stanja, sve ono što se dešava u spoljnom svetu imamo to u malom... Vidimo sada da rijaliti tendenciozno opada i dobijamo diktaturu mediokriteta, u toj diktaturi može mnogo toga da se nauči, jer je to mali uzorak od nekog velikog uzorka - rekla je ona u emisiji "Grand magazin" i dodala:

- Mi vidimo tu neku afektaciju izveštačenih likova, neke izoperisane devojke koje su već sa 18, 19 godina izvršile plastične operacije, do 30. godine one zatežu lica, više ne mogu da se prepoznaju. To je beg od sebe samog i neko duboko nezadovoljstvo. To su devijantne ličnosti koje mutiraju.

- Skoro sam učestvovala u jednoj emisiji i onda je neko prokomentarisao kako sam se ja povukla, ali prosto ja nisam osoba koja može da se vidi na đubrištu tih dešavanja - nastavila je ona, pa prokomentarisala Dalilu i Dejana Dragojevića.

- Dejan je bio robotiran najgorom magijom koja je mogla da dovede do tragičnih posledica, a svaka sumnja ide Dalili koja ga je debelo odradila, prva ga je pitala kada se on nakon povređivanja vratio iz Kliničkog centra: "Gde ti je krvava majica", a već sam objašnjavala da je do te krvave majice u Kliničkom centru došla osoba koja je trebalo da dođe i odnela je u jednu svetinju gde se nalaze mošti jednog svetitelja i da se 12 monaha intenzivno moli za njega. Dejan je još od prvog rijalitija vrlo brzo bio spakovan i postao zamorče, bio je robotiran i nije bio odgovoran za svoje postupke. Njena meta je bio njegov brat David, ali pošto on nikako nije hteo da bude sa njom, odustaje i spakovala njegovog brata - istakla je Vendi.

