BEKI BEKIĆ DOBIO JOŠ JEDNO UNUČE! Pevač otkrio šta sve mora da radi kao deda: Ne treba sve da im se daje na TACNI!

Pevač Beki Bekić u ulozi dede po prvi put se ostvario pre dve i po godine kada je dobio unuka.

Pevačevu porodicu pre samo mesec dana uvećao je i dolazak jedne devojčice o kojoj se Beki trenutno brine.

- Ja sam stalno sa njima, retki su trenuci da ih ne okupam uveče jer oni vole da ih deda kupa. Posebno ovu malu, pošto ovoj maloj još pupak nije ispao pa ja moram da vodim računa - iskren je pevač.

Titulu dobričine koju su mu dodelile kolege brani i na porodičnom polju, te priznaje da unucima popušta baš u svemu.

- Ja sam bio popustljiv i za moju decu a žena je ta koja ne da, ja sam takav, ne znam da kažem ne - otkrio je.

Ipak postoje određene granice koje se u odnosu sa decom ne mogu preći, te je pevač dao savet svim novopečenim roditeljima.

- Samo da budu što više uz decu i što više da osluškuju njihove misli i želje i naravno da im ne dopuštaju baš sve. Decu treba učiti da malo priželjkuju, da osete da nemaju a ne da im se sve da na tacni. Današnja deca su prezasićena, igračka im bude zanimljiva samo pola sata i bace je. Moj unuk se recimo igra sa običnom plastičnom flašom, sa kojom se i ja igram sa njim da bi on osetio da je to nešto važno - objašnjava Beki i dodaje da je unuk dedin najveći fan.

- Neverovatno, čim čuje moj glas na televziji on kaže: ''Moj dedo''. I uvek mi traži mikrofon da i on nešto peva, i našao sam mu plastični mikrofon da im i on svoj. Još je mali da bi videli ima li tu materijala, ali ja bih voleo da on krene mojim stopama - priznaje Bekić.

Često se priča i o tome da porodice estradnjaka trpe zbog prirode posla kojim se bave, međutim u slučaju ove muzičke legende nije baš tako.

- Nije teško i sve može da se stigne, ko hoće, ko ima volju, jeste malo naporno ali neko posle svirke spava do podne a ja ustanem u 7, meni nije teško - zaključio je.

