KAD MI DOĐE PRILIKA UZEĆU PARFEM OD 200 €! MAZNUO BIH BEZ PROBLEMA: Golubović nakon ŠOK snimka otkrio šta je stvarno radio

Bivši učesnik rijalitija Kristijan Golubović i njegova devojka Kristina Spalević snimljeni su u jednom tržnom centru gde je Kristijan navodno uzeo parfem i stavio ga u kesu koju je nosio sa sobom.

Golubović kaže da nema problem da ukrade šta mu padne pod ruku, ali da on nije sitan lopov koji mažnjava mirisne note po tržnim centrima.

Prema njegovim rečima, sa njim je nepoznati muškarac kontaktirao na Instagramu i tražio 2.500 dinara da ne pusti snimke u javnost a na kojima se vidi kako umesto u korpu stavlja parfem u kesu. Žestok momak je do detalja sve objsnio o čemu je tu reč.

- Video sam taj snimak koji nema početak ni kraj. Hajdemo redom. Zašto nije onaj ko me je video da kradem zaustavio i rekao: "Vrati parfem"? Koliko ja vidim - nisam uzeo ništa! Na tom snimku se ništa ne vidi. Gledao sam jednu, drugu, treću stvar i ne vidim u čemu je problem? Ja sam deklarisan lopov ceo život, a nisam ukrao ni hleb, ni svetu vodicu nekoj sirotinji - smatra Golubović.

Kristijanu nije jasno zašto ga radnici nisu prijavili policiji.

- Kada mi dođe prilika da uzmem za džabe parfem od 200 evra uvek ću ga uzeti. Evo u ovoj radnji nisam uzeo parfem, a da mi se ukaže prilika maznuo bih bez problema. Sad ću da vam kažem o čemu se tu radi. Na Instagramu me je kontaktirao neki dečko i rekao mi je da taj parfem koji nedostaje vredi 10.000 dinara, a da njegovoj majci koja radi u toj radnji treba da dam 2.500 dinara da ne bi pustila snimak. 'Alo, bre, javno izbacivanje snimaka krađe, to ne sme da da se radi. To ako sumnjaju da sam nešto maznuo treba da daju policiji. Za ovo možemo da ih tužimo. Možda sam ja na kasi platio. Eto, ja sam platio. Verovatno je njima nestao neki parfem, pa meni nameštaju - tvrdi Kristijan.

On ima jasan stav kada je krađa u pitanju.

- Nije sramota ukrasti od bogataša. Moje lopovsko pravilo je da bogatašu kradem sve dok se ne poistoveti sa normalnim čovekom iliti siromahom. Šta će sad ta parfimerija da ostane gladna ako im je Kristijan uzeo parfem? Znate šta? Ovde nije sporan snimak, nego to da ako Kristijan prdne, odmah se pravi haos. Meni reklama ne treba, pa nisam ja sitan lopov. Ali, eto, ja volim rado da kradem ljude koji ne znaju šta će sa parama. A, šta je sad gde su te zujalice, kako mene niko nije zaustavio? - pita se Kristijan.

Golubović otkriva da ima svoj sistem za krađu.

- Znam da ukradem, al na drugi način. Kristina i ja smo po 24 sata po tržnim centrima i trošimo po 3.000 evra. Imam ekipu koja mi nudi trećinu cene robe vrhunske, a da ti ne pričam narkomani šta sve donesu za 100, 200, 300 dinara, pa 50 tunjevina za 500 dinara, ko tome da stane na kraj? Shvatam neko nekome stavlja prst u oko, ali ucenjivan sam: "Daj za moju majku 2.500 dinara ili izbacujem snimak u javnost". Halo, bre, zovi policiju. Ja neću da se krijem u liftu da se prskam nego mi svaki parfem stoji na polici. U tim radnjama ima 50 kamera, nema šanse da uzmeš nešto, a kamoli parfem. Nego to je njima nešto nestalo, pa oni kao to je Kristijan, on krade oluke, prasiće, kako da ne. Malo su se istripovali. Kad pređem granicu na svim mestima gde mogu da klepim - ja klepim, ne kradem čoveku jabuke sa pijace. Šta treba da kažem: "Jao, nisam", ostavi pare da vidiš kako ću da ti ćornem - završava on.

