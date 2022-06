ZORICA MARKOVIĆ RAZVEZALA JEZIK O LEPOJ BRENI: Otkrila što niko nije znao o NJIHOVOM ODNOSU! Šokirala istinom šta se dogodilo!

Popularna pevačica poznata je po oštrom jeziku i smelim izjavama, a svoju životnu priču ispričala je voditeljki Ljiljani Stanišić.

Ona je otkrila da su je u mladosti sabotirali zbog Lepe Brene.

- Brena je bila uvek dobra riba, bila sam i ja. Imale smo obe te konjaste glave, ali telo boli glava. Uvek su nas upoređivali. Raka je to provalio, pa je hteo da me uvuče u ekipu da budem druga. Ali ja kakva sam luda jednostavno ne mogu. Ili sama propadam ili uspevam - priča Zorica Marković.

- Hteli su da me uzmu u ekipu, ja to nisam htela, pa su me zvali da budem gost i kod njega. Srećom nisam otišla, koji će mi da idem tu. To je za uspeh genijalno, mislim da je Saša Popović tu bio mozak operacije. Bojkotovali su me gde god su stigli. Sve se preokrenulo naglavačke tada, ljudi su to karakterisali kao šund, ali je ona napravila dobru priču, postala je zvezdetina - kaže Zorica Marković.

Na pitanje voditeljke Ljiljane Stanišić u kakvom su odnosu danas ona i Lepa Brena, Zorica je istakla da ima utisak da se uvek iznova upoznaju.

- Kad se sretnemo na snimanjima imam utisak da se uvek iznova upoznajemo. Ne znam zašto, ona ima svoje društvo, za mene su svi isti. Nemam ništa protiv bilo koga. Nemam razloga da je mrzim, uvek je bila neka blokada - ispričala je Zorica Marković.

