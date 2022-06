NA PRAGU OSME DECENIJE GRMI KAKO IZGLEDA! Našoj pevačici godine se NE VIDE: U uskoj haljini potpuno DOMINIRA SCENOM!

Pevačica Gordana Goca Lazarević pravi je dokaz da žena sa godina može da izgleda odlično.

Naša istaknuta pevačica nalazi se na pragu osme decenije (68), što se nikako ne bi reklo po njenom fizičkom izgledu.

Ona je gostujući u emsiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji rekla da uveliko radi na novim projekrima, a na komentar voditelja Milice Marković i Miloša Anđelkovića da izgleda fantastično, Goca se našalila da se samo dobro slika.

- Meni uvek kažu da idem unazad, da sam sve mlađa sa godinama, a ja kažem da je to do fotkanja. To je samo spot - kaže Goca Lazarević i dodaje:

- Mene ne čini samo fizički izgled, već i energija, muzika, duša, koju ili prenesete na nekog ili ne. I povratno dobijete pozitivnu energiju. Imam optomizma i radosti - kaže Gordana Lazarević.

Na Kurir televiziji ona je prikazala i svoj spot u kome se pojavila u uskoj haljini jakih boja pripijenoj uz telo, što je još više naglasilo njen mladalački izgled.

Pevačica kaže da ne prestaje da se bavi novim projketima, a sada radi na obradi starih pesama, za koje je morala i da promeni stil pevanja, ali se oprobala i u obradi fado muzike.

