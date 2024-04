NA KOJOJ RUCI SE NOSI BROJANICA? Mnogi vernici je nose, a u ovome GRDNO GREŠE, otac Vladimir objasnio šta kažu CRKVENA PRAVILA

Otac Vladimir Zamahajev je jednom prilikom na Jutjubu objasnio na kojoj ruci se nosi brojanica i šta je zapravo brojanica.

"Brojanice mnogi ljudi nose kao modni detalj. Postoje od različitog materijala, pa onda to ljudi nose i onda pokazuju to. Svrha brojanice je da nam pomogne u molitvi", počeo je otac Vladimir i dodao:

foto: Shutterstock

"Brojanica je namenjena molitvi u slučajevima kada nemamo vremena da se molimo na klasičan način. Dakle, jutarnja i večernja molitva, nego u toku dana da ponavljano sebi kratke molitve 'Oče naš' ili 'Bogorodice Djevo'. Ta molitva nas podiže da bismo mi sačuvali jedinstvo tela i duha. Ta brojanica nas vraća na zemlju, naše to uzdizanje prema nebu nas podiže. Brojanica nas vraća i taj dodir brojanice treba da nas veže za zemlju", rekao je otac.

Koliko brojanica ima kuglica

Brojanica ima tačno određeni broj kuglica.

foto: Profimedia

"One male brojanice imaju 33 kuglice, ako se to pomnoži sa tri dobije se 99, odnosno to je otprilike kao stotinu. Ako imamo stotinu nekih molitvi da ponovimo, mi ćemo tri puta da okrenemo tu malu brojanicu. Postoje i one velike brojanice koje imaju po stotinu čvorova gde već imamo taj određeni broj. Na taj način čovek može da zna koliko je puta ponovio određenu molitvu. Te molitve treba da se ponavljaju određeni broj puta, ne treba da se pretera ni u tome. Koliko puta će da ponavlja to zavisi i od toga kako je vaš duhovnik odredio", rekao je Otac Vladimir Zamahajev.

foto: Profimedia

Na kojoj ruci se nosi brojanica

"Na kojoj ruci ćemo da nosimo brojanicu to je u suštini potpuno beznačajno pitanje. U principu, ako smo dešnjaci onda desnom rukom vrtimo kuglice i onda ćemo nositi na levoj ruci. Nekome je opet lakše da vrti levom rukom kuglice, pa će onda nositi brojanicu na desnoj ruci. To je nešto što nema veze gde se nalazi na ruci, važno je samo da se ona koristi na pravi način i da ne bude samo jedan modni detalj kao što je postalo popularno. Treba da se koristi kao sredstvo koje nam pomaže u molitvi", zaključio je Otac Vladimir Zamahajev.

(Kurir.rs/ Mondo/ L. S)

Bonus video:

02:15 POST JE BOŽIJI POZIV ZA ZAJEDNIČARENJE SA NJIM G. Petar: Provocira našu slobodu, da se odrekenmo nasušne potrebe hrane!