NAJNOVIJA PROGNOZA VREMENA U narednim danima kao u novembru: PLJUSKOVI I GRMLJAVINA širom zemlje, olujni udari vetra i od 100 km/h

Narednih dana u Srbiji se očekuje veoma vetrovito vreme. Jugoistočni vetar u utorak tokom dana biće u pojačanju prvo u košavskom području i već će krajem dana na jugu Banata biti jak i to će biti uvod u vrlo vetrovito vreme.

Košava će duvati na području Vojvodine, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja, Braničevskog okruga i na planinama najjačim intenzitetom tokom srede, četvrtka i petka.

Jugoistočni vetar u ovim predelima imaće udare preko 50 km/h, u mnogim predelima i olujne od 70 km/h, a na jugu Banata olujne udare od 100 km/h. Najjači vetar očekuje se na području Vršca.

Inače, najjači intenzitet košave očekuje se u četvrtak krajem dana.

Uticaj košave osetiće se sve do zapada Srema, do Podrinja, centralnih i jugoistočnih predela Srbije, ističe meteorolog amater Đorđe Đurić.

Oglasio se i RHMZ

Na području Beograda udari vetra povremeno će dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).

U prvom delu sedmice češća kiša na zapadu, jugu i jugoistoku Srbije. U košavskom području od srede vetrovito.

U utorak i sredu (14 - 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više, najnovija je najava RHMZ.

Od srede (15.05.) u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelje, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 m/s, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).