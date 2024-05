STANARI OTKRILI DETALJE UŽASA: Anđelko bio dobar kao hleb, žao nam je dečka, a Damir je bio čisto zlo, ubio je i BIVŠEG PARTNERA

Anđelko je bio jako dobar, žao nam je dečka, a Damir je bio živo zlo.

Na svog partnera konstantno je vršio težak pritisak i bio vrlo dominantan. Znao je da ga zatvori u sobu i danima da ga ne pušta napolje. Pre njego što se doselio, Anđelka su redovno posećivale majka i sestra, a otkad je on došao bile su samo jednom. Damir je baš danas trebalo da poseti mamu i verujemo da je zbog toga izbila svađa jer ga ovaj nije nigde puštao. Ne znamo zašto je to trpeo. Bila je to jedna manipulativna i nezdrava veza gde je jedan partner vršio nemili pritisak na drugog.

Ovako pričaju korisnici nužnog smeštaja u socijalnoj zgradi gde su Damir B. (38) i njegov vanbračni partner Anđelko B. (44) zadobili smrtonosne povrede tokom međusobnog obračuna.

Stanari navode da su navikli na njihove svađe i glasne rasprave, međutim, kako kažu, niko se nije nadao da će doći do tragedije. Stravičan prizor dočekao je korisnike nužnog smeštaja na Škurinju u Rijeci u nedelju kad su oko 6.30 sati izašli na hodnik pun krvi. Ispostavilo se da krv pripada dvojici stanara koji su umrli nakon što je jedan izbo nožem drugog, a potom digao ruku i na sebe.

- Suprug i ja inače rano ustajemo tako da sam čula neki čudan zvuk. Čula sam potom mrmljanje u hodniku i shvatila da ne dolazi spolja. Izašla sam iz stana i videla hodnik pun krvi - rekla je vidno šokirana komšinica Elizabeta Kutin.

Navodi da je potom na hodniku ugledala Damira B. koji je delio sobu od 16 kvadrata sa svojim partnerom Anđelkom B. sa kojim je bio u vanbračnoj zajednici koju su sklopili pre dve godine.

- Bio je sav krvav! Krv je sa njega kapala po podu. Rekao mi je: "Vidi što mi je uradio, izbo me na spavanju, idi, pomozi mu". Onda sam se nagnula prema vratima i videla Anđelka, takođe oblivenog krvlju, kako sa sebe cepa majicu. Odmah sam alarmirala susede da zovu policiju. Kad sam drugi put pogledala u sobu, Anđelko je puzao prema hodniku, a Damir je sedeo sklupčan na podu. Čula sam kako pita Damira: "Ljubavi, što je to bilo?". Rana na prsima mu je bila toliko duboka da je u nju ugurao tri prsta - navodi Elizabeta.

Dodaje da je sa Damirom i sama imala problema.

- Anđelko je bio dobar kao hleb, a Damir je bio zlo! I mene je jednom napao zbog pet evra za neke lekove, međutim, nisam ga prijavljivala upravo zbog Anđelka koga sam gledala kao sina. Nije to prvi put da on nasrće na nekoga. Znam i da je bivšeg partnera u Slavoniji takođe napao. Stalno je s njim bilo problema dok sa Anđelkom nismo nikad imali problema. Anđelko je bio baš jedna dobra i blaga duša - priča uznemirena žena.

Susedi su odmah pozvali policiju.

- Policija je u nedelju u ranim jutarnjim satima primila dojavu o dve povređene osobe u stambenom objektu na području Škurinja u Rijeci. Reč je o dvojici hrvatskih državljana u dobi od 44 i 38 godina. Na mestu događaja obavljen je uviđaj. Prema dosad utvrđenom, tokom međusobnog sukoba, jedan od preminulih muškaraca naneo je više rana drugome, a potom povredio i sebe. Zbog zadobijenih povreda obojica su prevezena u KBC Rijeka gde su naknadno preminuli - izvestila je policija.

Na mesto nesreće ubrzo su stigla i dva vozila Hitne službe koja su povređene prevezla u KBC Rijeka. Uprkos naporima lekara, nažalost, nije im bilo spasa i preminuli su u bolnici.

Stariji muškarac se prema navodima portala 24sata doselio s Krka, a mlađi sa Lošinja.

- Anđelko se u sobu od 16 kvadrata uselio pre tri godine dok mu se Damir pridružio pre godinu dana iako nije bio prijavljen i nije bio naš korisnik. Svađali su se i pre. Anđelka znamo kao mirnog i dobrog dečka dok za Damira to ne možemo reći jer je bio agresivan - rekla je upravnica nužnog smeštaja Nevenka Kovačević.

Damir B. je inače stari policijski znanac. Portal 24sata navodi da je u međuvremenu promenio prezime i da je 2012. godine osuđen na sedam godina zatvora nakon gotovo identičnog ubistva bivšeg partnera Gorana Trbojevića (47).

(Kurir.rs/24sata/Preneo Z.Ko/Foto:Ilustracija)