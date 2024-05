SRBIJA HRVATSKOJ ILI ONI NAMA? Sabrali smo poene sa EVROVIZIJA, ovako smo razmenjivali bodove nakon raspada Jugoslavije

Strasti se još uvek nisu stišale nakon završenog 68. izbora za Pesmu Evrovizije na kom je pobedu odnela nebinarna osoba iz Švajcarske - Nemo.

Iako je sve vreme važila za glavnog favorita, Hrvatska koju je predstavljao Bejbi Lazanja, je završila na drugom mestu, a gorak ukus poraza još uvek traje, te se kako kod nas, tako i u regionu piše svakodnevno na pomenutu temu.

Ipak, jedna specifična situacija potpuno je skrenula pažnju kako u Srbiji, tako i kod komšija u Hrvatskoj. Naime, Srbija je Hrvatskoj dala 12 poena, dok su komšije nama svega tri. Ovaj postupak osudili su i mnogi u Hrvatskoj, koji tvrde da su se "obrukali", te pomenute stavove masovno dele po društvenim mrežama.

U skladu s tim, mi smo rešili da uradimo "pretres" glasanja od momenta kada su se naše države razdvojile, te proverimo koliko je godinama unazad Hrvatska davala Srbiji poena, a koliko smo mi njima... Pa da počnemo od početka..

Hrvatska i Srbija su nastupale kao jedna država - Jugoslavija, i to sve od 1961. godine do 1992. godine, sa kratkom pauzom učestvovanja na Evroviziji od 1977. do 1980. godine.

Nakon razdvajanja Hrvatska je već od 1993. godine krenula da nastupa kao samostalna zemlja, dok smo mi pauzirali pa smo se na manifestaciju kao Srbija i Crna Gora vratili tek 2004. godine. U takvom sastavu smo nastupali svega dve godine do konačnog otcepljenja kada 2007. debitujemo samostalno i odmah odnosimo pobedu.

Koliko su se zapravo Hrvatska i Srbija podržavale kroz poene na Evroviziji?

2004.godina

Ispred Srbije i Crne Gore ide Željko Joksimović sa pesmom "Lane Moje" i osvaja drugo mesto u finalu, dok Hrvatska šalje Ivana Mikulića sa pesmom "You are the only one" i zauzima 12. mesto u finalu.

- Hrvatska je Srbiji i Crnoj Gori dala 12 poena, dok su oni od nas dobili 5.

2005.godina

Hrvatska šalje Borisa Novković sa pesmom "Vukovi umiru sami" i uzimaju 11. mesto, dok ispred naše države ide grupa "No name" sa pesmom "Zauvijek moja" i zauzimamo 7. mesto.

- Hrvatska je Srbiji i Crnoj Gori dala opet 12 poena, dok smo mi Hrvatskoj dali 10 poena.

2006.godina

Zbog sukoba Srbije i Crne Gore naša država nije učestvovala na Evroviziji, dok Hrvatska šalje Severinu sa legendarnom pesmom "Moja štikla", a u finalu osvaja 12. mesto.

2007.godina

Prvi put kao Srbija šaljemo Mariju Šerifović sa pesmom "Molitva" koja odnosi pobedu, dok komšije uporedno šalju Dada Topića i pesmu "Vjerujem u ljubav" sa kojom nisu uspeli da uđu u finale.

- Hrvatska je nama tom prilikom dala 12 poena, a mi nismo mogli da glasamo za njih obzirom da su ispali pre finalne noći.

2008.godina

Kao domaćine Jelena Tomašević nas predstavlja pesmom "Oro" i uzima šesto mesto, dok Hrvatska šalje gurpu "Kraljevi ulice" sa pesmom "Romance" sa kojom uzimaju 21. mesto.

- Hrvatska je dobila 3 poena od nas, dok su oni nama dali 10 poena.

2009.godina

Srbija prvi put ne dolazi do finala sa pesmom "Cipela" od Marka Kona dok Hrvati zauzimaju 18.mesto u finalu sa Igorom Curkovim i pesmom "Ljepa Tena".

- Hrvatska je od nas dobila 5 poena, a za nas nije moglo da se glasa.

2010.godina

Milan Stanković sa pesmom "Balkan" osvaja 13.mesto, dok Hrvatska šalje pesmu "Lako je sve" - Feminnem sa kojom ne ulazi u finale.

- Hrvati nam daju 8 poena, dok se za njih nije moglo glasati.

2011.godina

Hrvatska ponovo ne ulazi u finale sa Dariom i pesmom "Celebrate" dok mi osvajamo 14.mesto sa Ninom i pesmom "Čaroban".

- Hrvatska nam daje 9 poena, a za njih nije moglo da se glasa.

2012.godina

I ponovo debakl Hrvatske koja sa Ninom Badrić i pesmom "Nebo" ne ulazi u finale, a mi sa Željkom Joksimovićem "Nije ljubav stvar" osvajamo treće mesto.

- Hrvatska nam tom prilikom daje 12 poena, a za njih se nije glasalo.

2013.godina

Godina debakla za obe države. Nismo uspeli da uđemo u finale sa grupom "Moje 3" i pesmom "Ljubav je svuda", kao ni Hrvatska koja je ispala sa grupom "Klapa s mora" i pesmom "Mižerja".

2014. godine ni Srbija ni Hrvatska se nisu takmičile.

2015. godina

Hrvatska se ponovo nije takmičila, dok mi osvajamo 10. mesto sa Bojanom Stamenov i pesmom "Beauty never lies".

2016.godina

Hrvatska se vraća na Evroviziju i to sa Ninom Kraljić i pesmom "Lighthouse" sa kojom uzima 23. mesto, a mi sa Sanjom Vučić i pesmom "Goodbye" osvajamo 18. poziciju.

- Mi Hrvatskoj nismo dali ništa, dok su oni nama dali 2 poena.

2017.godina

Mi se sa Tijanom Bogićević "In too deep" nismo plasirali u finale, što je za sada poslednji put kako nismo prošli dalje, dok Hrvatska osvaja 13. mesto, a mi im opet nismo dali ništa.

Od 2018. do 2022. godine

Hrvati svih pet godina nisu uspeli da uđu u finale, te tako nije moglo da se glasa za njih, dok mi osvajamo sledeće rezultate:

2018.godina, Sanja Ilić i Balkanika - "Nova deca", osvajamo 19. mesto, a Hrvatska nam nije dala bodove.

2019.godina, Nevena Božović - "Kruna", osvajamo 18. mesto, a komšije nam daju 4 poena.

2020.godine se otkazala Evrovizija zbog pandemije korone.

2021. godina, Hurricane - "Loco, loco", osvajamo 15.mesto, a Hrvatska nam daje 7 poena.

2022.godina, Konstrakta - "In corpore sano", osvajamo visoko peto mesto, a Hrvati nam daju maksimalnih 12 poena.

2023.godina

Srbija šalje Luku Blacka i pesmu "Samo mi se spava" sa kojom osvajamo 24.mesto, dok komšije šalju intrigantnu grupu "Let3" i pesmu "Mama ŠČ" sa kojom osvajaju 13. mesto.

- Hrvatska je od nas dobila 8 poena, dok su oni nama dali 4.

2024. godina

I svima dobro poznata situacija, naša Teya Dora - Ramonda osvaja 17.mesto dok komšijama za dlaku izmiče pobeda, te Bejbi Lazanja - "Rim Tim Tagi Dim" zauzima drugo mesto.

Oni su nama dali sporna 3 poena, dok mi njima 12

Nakon ove detaljne analize želeli smo sve da saberemo, te bi ukupan zbir koji smo dobili od Hrvatske za sve ove godine bio:

107 poena

Mi smo Hrvatskoj u istom vremenskom periodu dali:

43 poena

Iz svega navedenog možemo zaključiti da su naše komšije bile i više nego fer tokom prethodnih Evrovizija, ali da smo i mi svaki put nagrađivali kvalitet.

