JELENA GAVRILOVIĆ PONOVO OSVOJILA SRCA PUBLIKE: Diznijevi hitovi oživeli su u MTS Dvorani, srpska glumica izazvala ovacije (FOTO)

MTS Dvorana zasijala je sinoć u čaroliji Diznijevih melodija, dok je naša slavna glumica i vokalna umetnica, Jelena Gavrilović, oduševila publiku svojim izvanrednim interpretacijama pesama iz kultnih animiranih filmova. Pod reflektorima, u beloj haljini domaćeg kreatora Predraga Đuknića, Jelena je zračila poput prave Diznijeve princeze, izazivajući uzdahe obožavatelja.

foto: Nikola Kolev

Sa gracioznošću princeze, Jelena je premijerno izvela pesmu "Otkrij se" (Show Yourself) iz "Zaleđenog kraljevstva II", dosežući visine koje su retko koje umetnice dosegle. Pod dirigentskom palicom maestra Mikice Jevtića, uz pratnju Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Jelenin glas je odjekivao dvoranom, noseći publiku na emotivno putovanje kroz magiju Diznija.

foto: Nikola Kolev

Njena izvedba, oblikovana uz pomoć vokalnog trenera Ane Lačković, bila je besprekorna, istinski dostojna čuvene brodvejske pevačice Idine Menzel. Od prvih taktova do poslednjih nota, Jelenina interpretacija je osvojila srca svih prisutnih, ostavljajući nezaboravan utisak.

foto: Nikola Kolev

Kroz čarobne pesme poput "Sad je kraj" (Let It Go), Jelena je pokazala svoj jedinstveni talenat i veštinu u prenošenju emocija kroz muziku. Njena pojava na sceni vidno je inspirisala devojčice da veruju u čuda, dok su se fotografisale sa svojom omiljenom zvezdom.

1 / 3 Foto: Nikola Kolev

Na kraju spektakularne večeri, uz gromoglasne aplauze, Jelena i ostali izvođači, oprostili su se od publike uz Diznijevu himnu, ostavljajući snažan utisak na sve prisutne. Bilo je to magično veče ispunjeno melodijama koje su nas vodile u svet mašte i čarolije, ostavljajući nas željne još jednog susreta sa čarobnim svetom Diznija.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

00:36 Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra